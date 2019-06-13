【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】參與人氣投票兼贏獎品！

今年【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】決賽將於6月26日在麥花臣場館舉行，規模盛大，絕對難得！初賽及複賽已順利舉行，現已進入決賽最後階段，並設有人氣投票活動，支持心水參賽者，歌王歌后你有得揀，投票者更有機會贏取豐富獎品！

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】決賽將於6月26日在麥花臣場館舉行，現已進入決賽最後階段，12個決賽參賽單位早前更得到星級導師指導，分享舞台表演心得。



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【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】​人氣投票活動



冠軍寶座最後屬於邊位大專生歌手？決定權就係你嘅手上！一人一票，立即投票撐你心水嘅歌手！唔好睇少你嘅一票，人氣投票的得分佔決賽總分的15%！分分鐘可以扭轉賽果！

每名01會員可於指定時間內進入《HK01 X ICMA 大專聯校歌唱比賽 2019》網頁，參與人氣投票活動*。投票及留言支持心水候選人贏取歌王歌后寶座，決賽將於6月26日在麥花臣場館舉行，你手中的一票能決定學界歌王歌后獎項誰屬。

香港01將從投票者當中，細選香港01認為答案「最具說服力」的參加者，並向該名01會員送出由BOTANIFIQUE贊助，「高嶺土牛油果保濕面膜­100ml」或「Claribio 4 Spot Gel BHA薄荷蘆薈暗瘡啫喱40ml」乙份*，而得獎者將有專人通知領獎安排。

【1】5hz 學校：香港恒生大學(HSU) 科目：BBA 年級：Year 1

< 投票支持5hz >

萬俊希 Benjamin Man （19歲） 學校： 香港大學 (HKU) 科目：Geology 年級：Year 2

< 投票支持Benjamin >

鍾卓琳 Chung Cheuk Lam （20歲） 學校： 香港理工大學 (PolyU) 科目：Occupational Therapy 年級：Year 3

< 投票支持鍾卓琳 >

Gabbie & Gladys （18歲） 學校： 香港大學 年級：Year 1

< 投票支持Gabbie & Gladys>

古立權 GU Liquan （21歲） 學校： 香港公開大學 (OU) 科目：創意廣告及媒體設計 年級：Year 3

< 投票支持古立權>

(2H) Harry and Happy Harry： 香港中文大學 Happy : 香港城市大學

< 投票支持Harry and Happy>

關誌諾 Kwan Chi Lok Harry （20歲） 學校： 香港中文大學 (CU) 科目：Information Engineering 年級：Year 3

< 投票支持關誌諾>

黎展峯 Lai Chin Fung（21歲） 學校： 香港浸會大學 (BU) 科目：Physical Education and Recreation Management 年級：Year 3

< 投票支持黎展峯>

藍奕持 Lester Lam（21歲） 學校： 香港大學 (HKU) 科目：BBA 年級：Year 4

< 投票支持藍奕持>

梁瑞峰 Leung Sui Fung （20歲） 學校： 香港大學 (HKU) 科目：Social Work 年級：Year 2

< 投票支持梁瑞峰 >

< 投票支持雲浩影>

雲浩影 Wan Ho Ying （21歲） 學校： 香港城市大學 (CityU) 科目：Public policy 年級：Year 4

楊葹蕎 Yeung Si Kiu Gloria （19歲） 學校： 香港中文大學 (CU) 科目：護理系 年級：Year 1

< 投票支持楊葹蕎>

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】​人氣投票活動時間為 2019年 6月13日 00:00 至6月24日 23:59。主辦機構將於投票期結束後，於本活動專頁公佈投票結果，包括各候選人之票數。每名01會員如留言支持或欣賞該參賽者的原因，須確保已提交一個有效電郵地址作為日後聯絡領獎安排。

(以上內容為「香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽」人氣投票活動條款及細則節錄，詳情請瀏覽<投票網頁>

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行，一起來見證大專歌王的誕生！

購票詳情：

門票價格：$130／$150

＜購票請按＞