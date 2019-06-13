【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】參與人氣投票兼贏獎品！

今年【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】決賽將於6月26日在麥花臣場館舉行，規模盛大，絕對難得！初賽及複賽已順利舉行，現已進入決賽最後階段，並設有人氣投票活動，支持心水參賽者，歌王歌后你有得揀，投票者更有機會贏取豐富獎品！
【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】決賽將於6月26日在麥花臣場館舉行，現已進入決賽最後階段，12個決賽參賽單位早前更得到星級導師指導，分享舞台表演心得。
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【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】人氣投票活動
冠軍寶座最後屬於邊位大專生歌手？決定權就係你嘅手上！一人一票，立即投票撐你心水嘅歌手！唔好睇少你嘅一票，人氣投票的得分佔決賽總分的15%！分分鐘可以扭轉賽果！
每名01會員可於指定時間內進入《HK01 X ICMA 大專聯校歌唱比賽 2019》網頁，參與人氣投票活動*。投票及留言支持心水候選人贏取歌王歌后寶座，決賽將於6月26日在麥花臣場館舉行，你手中的一票能決定學界歌王歌后獎項誰屬。
香港01將從投票者當中，細選香港01認為答案「最具說服力」的參加者，並向該名01會員送出由BOTANIFIQUE贊助，「高嶺土牛油果保濕面膜100ml」或「Claribio 4 Spot Gel BHA薄荷蘆薈暗瘡啫喱40ml」乙份*，而得獎者將有專人通知領獎安排。
【1】5hz
學校：香港恒生大學(HSU)
科目：BBA
年級：Year 1
萬俊希 Benjamin Man （19歲）
學校： 香港大學 (HKU)
科目：Geology
年級：Year 2
鍾卓琳 Chung Cheuk Lam （20歲）
學校： 香港理工大學 (PolyU)
科目：Occupational Therapy
年級：Year 3
Gabbie & Gladys （18歲）
學校： 香港大學
年級：Year 1
古立權 GU Liquan （21歲）
學校： 香港公開大學 (OU)
科目：創意廣告及媒體設計
年級：Year 3
(2H) Harry and Happy
Harry： 香港中文大學
Happy : 香港城市大學
關誌諾 Kwan Chi Lok Harry （20歲）
學校： 香港中文大學 (CU)
科目：Information Engineering
年級：Year 3
黎展峯 Lai Chin Fung（21歲）
學校： 香港浸會大學 (BU)
科目：Physical Education and Recreation Management
年級：Year 3
藍奕持 Lester Lam（21歲）
學校： 香港大學 (HKU)
科目：BBA
年級：Year 4
梁瑞峰 Leung Sui Fung （20歲）
學校： 香港大學 (HKU)
科目：Social Work
年級：Year 2
雲浩影 Wan Ho Ying （21歲）
學校： 香港城市大學 (CityU)
科目：Public policy
年級：Year 4
楊葹蕎 Yeung Si Kiu Gloria （19歲）
學校： 香港中文大學 (CU)
科目：護理系
年級：Year 1
【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】人氣投票活動時間為 2019年 6月13日 00:00 至6月24日 23:59。主辦機構將於投票期結束後，於本活動專頁公佈投票結果，包括各候選人之票數。每名01會員如留言支持或欣賞該參賽者的原因，須確保已提交一個有效電郵地址作為日後聯絡領獎安排。
(以上內容為「香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽」人氣投票活動條款及細則節錄，詳情請瀏覽<投票網頁>
年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行，一起來見證大專歌王的誕生！
購票詳情：
門票價格：$130／$150
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