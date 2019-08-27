大力痾屎致失憶？婦人如廁後記憶重返10年前　專家解釋背後原因

便秘是不少女性或外食族的惡夢，但即使排便不順暢，也千萬不要太用力，否則你有可能短暫失去10年的記憶！究竟排便跟「失憶」有何關聯？來聽醫生怎麼說。

究竟甚麼是「頸靜脈瓣膜關閉不全」呢？台灣書田診所神經內科醫師表示，由於心臟收縮時，動脈的血流會往上供應腦部，隨後缺氧血再慢慢經由靜脈回流心臟，路途會經過頸部的靜脈瓣膜。人體因為有了這個瓣膜，心臟收縮時才能順利將充氧血送往動脈、而不會灌至靜脈。

然而，頸靜脈瓣膜可能因為先天因素或後天老化而發生關閉不全的情形，雖然對日常生活不會造成太大影響，但做出用力憋氣的動作，如：用力排便、情緒激動、舉重等動作時，會阻礙充氧血運送到腦部，因此位於大腦、負責形成短期記憶的海馬迴因缺氧便無法正常運作。

用力排便會阻礙充氧血運送到腦部，導致海馬迴因缺氧無法正常運作。（《Wetlands》劇照）

至於為何記憶會停留在10年前，記憶並不會全部消失？對此，醫生說明由於耗氧量大的海馬迴主要處理短期記憶，但其他腦區還保有長期記憶，因此患者的記憶會一下回到10年前。

看到這裏你可能會對於如廁心生恐懼，不過不用太擔心，醫生說失憶症狀為短暫現象，等靜脈血液慢慢順利回流到心臟，就會漸漸恢復正常了。但如果你曾確診「頸靜脈瓣膜關閉不全」，就要盡量避免用力憋氣等相關動作，不要因此讓記憶回春啊！

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