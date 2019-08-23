台灣新興行業彈起！打一次曱甴賺2500蚊台幣　人工同政府工有得揮

你會怕蟑螂嗎？不會的話恭喜你，現在這裏有一份工作很適合你哦！

每個人都有害怕的生物，而現實中最容易引起尖叫的大概就非蟑螂莫屬了！但假如你很怕蟑螂卻一個人住，或是家中其他人都不敢打的話，遇到牠們的話你該怎麼辦呢？最近就有人發現，PTT上竟然有個新興行業，工作內容就是「幫打蟑螂」，從內文中可以發現幾乎每個都是「在線等、急」，行情價一次還有約200至800塊錢（台幣），讓網友笑說根本是「真・打怪賺錢」。

PTT上竟然有個新興行業，工作內容就是「幫打蟑螂」。（Facebook@pstetx）

這個地下行業曝光後讓許多網友心動想接案，還有人發現雇主幾乎都在台北，直呼：「都是台北，台北人到底多怕蟑螂？」其他網友也紛紛表示這項工作很划算，可以賺錢還能夠看妹（多是女性請求代打蟑螂），留言：「一天打個五次就有公務員一天的薪水了」、「賺錢兼看妹」、「如果在自己家附近根本賺爆」、「要租我家的貓嗎？牠很會抓喔」

網友認證十大「看到會嚇死」的生物。（DailyView網路溫度計）

另外還有一名鄉民翻出2017年的一則貼文，看來這名新店網友真的超怕蟑螂，竟然開出了一次「2500（台幣）外加計程車來回費用」的價碼，內文還崩潰呼喊「現在馬上、拜託了」，讓大批網友大開眼界。

有網友開出了一次「2500（台幣）外加計程車來回費用」的價碼。（Facebook@pstetx）

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