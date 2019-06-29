【SUPERGA】意大利百年老字號　John Lennon大婚也穿這對白布鞋

說起帆布鞋，我們很快便聯想到Converse、Vans，甚至是近年深受文青愛戴的Novesta，其實意大利老字號SUPERGA亦不容忽視。 品牌始於1911年，至今已有百年歷史，憑經典鞋款2750，在全世界打出名堂，這鞋款亦被譽為意大利國民鞋。

SUPERGA憑借經典帆布設計走過百年（網上圖片）

SUPERGA經典鞋款2750（SUPERGA）

經典鞋款SUPERGA 2750製作過程（由品牌提供）：

回顧品牌歷史，SUPERGA來自意大利都靈（Torino），創辦人Walter Martiny本來是個意大利鞋匠，當時已開始生產具有品牌標誌性的橡膠底鞋。據說前身是專門做雨鞋，直至1925年品牌研發出2750鞋款，並採用硫化橡膠鞋底，這技術不但耐磨並且柔軟，後來就連許多意大利網球員如Adriano Panatta，亦紛紛開始穿上SUPERGA去打比賽。

SUPERGA經典鞋款2750（網上圖片）

1934年，SUPERGA擴展品牌支線，使產品範圍更多元化。直至第二次世界大戰期間，品牌工廠被迫暫停生產，後來重新開業，盼望為意大利人民繼續帶來高品質鞋履。1951年，SUPERGA與Pirelli（意大利輪胎製作商）合併，這不但為品牌帶來新資金，從而進一步擴大生產量。當步入70、80年代，SUPERGA開始在全球範圍內銷售，隨後更創造了不同款式鞋款，更於80年代開始生產服裝，進軍時裝界。

John Lennon與小野洋子簽下婚書時亦曾穿上SUPERGA 2750（網上圖片）

Alexa Chung（SUPERGA）

直至2006年，SUPERGA遭Kappa母公司BasicNet收購，讓品牌擺脫破產危機，繼續為世界各地顧客帶來平價運動鞋。儘管品牌歷史悠久，於2011年才打入美國市場，直至2012年才於紐約開設第一間分店，現今不論在美國、亞洲、南非及歐洲等地，共設有約150間專門店。

另外，SUPERGA曾與多位名人合作，包括Alexa Chung、Rita Ora及Suki Waterhouse等，再加上Kate Middleton經常穿上2750鞋款，使它在社交平台上曝光率極高，因此成為熱門選擇。而品牌旗下的帆布鞋，不單止時尚百搭，而且鞋底採用天然橡膠底，其防滑力、耐磨性比起一般運動鞋更高。

SUPERGA於尖沙咀開設專門店（SUPERGA）

SUPERGA真正起飛，就是當年創造了2750鞋款，而鞋履採用人手製作，而不是由機器製成。「2750」永遠都是品牌的基石，經典帆布設計走過百年，以網球鞋之名而引發推出其他運動系列，直至成為意大利國民帆布鞋品牌，它不但經得起時間考驗，至今仍是品牌支柱。

SUPERGA

地址：尖沙咀海港城海運大廈3樓LCX 10號舖