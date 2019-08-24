畀「珍珠料理」激死！台網民炮製「暗黑料理」反攻日本：納豆奶茶

unsplash@hussainibrahim_hi／NATTO

開罐
撰文：
最後更新日期：

來自日本的「珍奶創意料理」來勢洶洶，已經有不少鄉民忍無可忍，偷偷計畫着一份「反擊菜單」要給日本網友好看啦！

台灣國民飲料「珍珠奶茶」在全球掀起熱潮，不過最近日本對粉圓（珍珠）的狂熱真的讓台灣人民招架不住，許多日本網友試圖將粉圓加進任何料理，而別說是看到成品了，光是聽到名字就讓人不敢恭維。

日本網友製作的、「珍奶御用」的青蛙飲料杯套。（twitter@gai_JRS）

有圖慎入！即刻重溫極恐怖「珍珠料理」▼▼▼

+11
+10
+9

而將之視為「開戰宣言」的PTT鄉民們最近則籌劃着秘密反擊，網友們開始討論起要將甚麼食材混合在一起，才能讓日本人感受到國人對「珍珠的傷痛」，因此一系列「新．暗黑料理」菜單就出爐了！網友回應：「炸魚生」、「納豆奶茶」、「納豆八角香菜壽司」、「初音融化做成抹茶蛋糕」、「肥宅體盛，怕了吧」、「把蛋餅說成大阪燒他們一定會氣死」

不過也有網友認為冤冤相報何時了？畢竟「台式口味」的拉麵對日本人來說一定也有不小衝擊，真要說的話，台灣創造的抹茶、芥末等新吃法與料理，甚至是濫用的日文店名，恐怕也早讓對方積怨已久了呢！

日設計師「黐」愛珍珠　黑點文具貼紙黐玻璃杯扮珍珠望梅止渴
香港麺屋武蔵「珍珠沾麵」　湯加杏仁奶用飲管　記者實試伏唔伏？
日本珍珠奶茶料理新突破　「珍珠冷麵」成杯啜住食　網民：似廚餘
日本東京台式早餐店大排長龍　珍珠奶茶「旋風」擴大網民大呼上癮
3大原因令「珍奶」成日本人公敵！　清潔人員怒批：打完卡就亂丟
【珍珠奶茶】你還敢喝嗎？日本人設計「驚嚇杯套」嚇窒網民

延伸閱讀：

日本人夠囉！暗黑珍奶料理外又出「獵奇杯套」　網驚：青蛙下蛋…

到底是愛還是恨？來自日本黑暗料理界的珍奶料理向台宣戰！

日本年輕人瘋狂但老人卻想「消滅珍奶」？他點出關鍵：犯這大忌！ 

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。