【減肥】被媽媽狠批死肥豬　日女決心減42kg成健美冠軍兼超多人追

「豐滿」、「有肉地」等字眼，往往成為不少肥胖女生的心靈雞湯。要將她們拉回現實並正視健康問題，他人的批評說不定是最直接有效的方法。 早前日本有位女士出席電視節目，分享自己如何由超過200磅的肥婆，花2年半時間變成健美大賽冠軍的勵志故事。

真希曾經是重達94kg的肥婆。（Instagram@maki.oni.fitness）

現時是健美大賽冠軍兼健身教練的河本真希小姐曾經是超過200磅的肥婆，她早前於日本電視台節目《ザ！世界仰天ニュース》分享自己蛻變的故事。



因肥胖沒人要



真希表示因為家中是經營Cafe餐廳，從小就已開始暴飲暴食。高中畢業後體重開始迅速增長，高峰期時曾重達94kg（207磅）。



可是她從來不覺得自己是肥妹，只是身材較豐滿，完全沒想過要減肥，結果經常在聯誼會上碰釘子，異性緣可算是零。



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父母一番話成減肥動力



某天真希的朋友表示有位當社長的朋友覺得真希瘦下來會很可愛，若她能減30kg的話或許會展開追求。但真希仍堅稱自己是身型豐滿，完全不需要減肥。



在旁的媽媽一聽到有社長對自己女兒有興趣，就馬上敦促真希減肥，更直斥：「你不是豐滿，只是隻死肥豬。」深受打擊的真希便下定決心減肥。



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現時真希經常在社交網絡分享自己過往及現今的對比照，更成為魔鬼教練，幫助學員像自己一樣地獄式減肥。



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