【眼力大測試】呢兩個波到底係咩顏色？　真相令大家懷疑眼盲

你對自己分辨顏色的能力有信心麼？最近，全球大批網友的信心正在不斷崩塌中，而「罪魁禍首」就是下面這張圖。試試看，下圖中有兩個球，它們倆分別都是什麼顏色，你能分清麼？

下圖中有兩個球，它們倆分別都是什麼顏色，你能分清麼？（狂丸科學 )

相信大多數人給出的答案都是藍色和綠色，然而，回答錯誤......這張圖來自德克薩斯大學艾爾帕索分校的David Novick教授。

他給出的正確答案是，兩個球擁有同一個基礎顏色，RGB值為49、255、233▼▼

來自德克薩斯大學艾爾帕索分校的David Novick教授給出的正確答案是，兩個球擁有同一個基礎顏色（Novickprof@Twitter）

也就兩個球都是這個顏色▼▼

正確答案的顏色（狂丸科學）

如果你猜錯了也別意外，因為你可能很難找出可以憑肉眼答對這個問題的人。同時這個結果肯定也讓其他網友不滿，因為這和我們看到的根本不一樣啊，這兩個球怎麼會顏色相同？！然而在一番驗證操作過後，網友確實被答案驚呆了。列文虎克們率先發現圖上確實是相近的顏色，日本網友使用摳圖大法的結果也是相近的顏色（按圖看看▼）

而最終讓大家信服的，還是動態變色過程▼▼

( 身高剛好一七七@weibo )

( wdreamer@Twitter )

這效果和在你面前把錢包裡的錢硬生生變沒有一拼，但這到底是怎麼回事？其實我們的眼睛又被騙了，而這種視錯覺現象，一般被稱為「Munker-White Illusion」，這類視錯覺的特點就是在你需要判斷一種顏色時，會有其他顏色來干擾你，進而讓你產生誤判▼▼

這類視錯覺的特點就是在你需要判斷一種顏色時，會有其他顏色來干擾你，進而讓你產生誤判。（Akiyoshi Kitaoka@Twitter）

舉一個例子，下圖中明顯是兩個淺綠色條紋圓形▼▼

兩個淺綠色條紋圓形（狂丸科學）

但當你嵌入藍色條紋後，從視覺上看，右邊的顏色開始變得更深▼▼

（狂丸科學）

如果嵌入的是藍色+黃色條紋，左邊的顏色會逐漸接近黃色▼▼

（狂丸科學）

用David Novick教授的另一組圖或許能更好的說明這個問題。

下圖中小球的顏色看起來分別有點發黃、發藍，但我要告訴你的是，實際上它們全都是淺棕色（按圖看看▼ )

而用動畫展示，這個「變色」過程可以說是立竿見影▼▼

（狂丸科學）

如果你臨時調整條紋的顏色，棕色的小球也會對應的進行變色▼▼

（狂丸科學）

可以說這位教授調戲視覺的手法非常神奇了...了解完其背後的機制，是不是感覺以後不會再被同樣的招數騙了？其實David Novick教授在平時製作了不少類似的視錯覺圖片，接下來就挑戰一下大家的肉眼識別能力。( 按圖看看▼ )

+ 8 + 7 + 6

怎麼樣，你猜對了幾個？反正我是一個都沒猜對。其實除了David Novick教授的作品，該類視錯覺中還有很多不錯的創意值得一看。下圖是實驗心理學家Akiyoshi Kitaoka發布的視錯覺動圖，小方塊在兩個色域之間移動，自己好像也忽暗忽亮。

但它的顏色其實從來沒有變過▼ ▼

（狂丸科學）

黑色可​​以讓人們覺得它身邊的顏色變得更深，而下圖來來回回的變色感覺就像是看近景魔術▼ ▼

（狂丸科學）

這個思路可以帶入到下面這張圖，因為圖中其實每個區域都僅有同一種顏色，但看著卻有深淺之分▼ ▼ ​

圖中其實每個區域都僅有同一種顏色，但看著卻有深淺之分（狂丸科學）

最知名的視錯覺圖形應該就是下面的「地磚」了，你敢信A和B的顏色完全一樣麼？

你敢信A和B的顏色完全一樣麼？（狂丸科學）

這張圖小編曾考過大家，其實只要將兩個方塊身邊的其他圖案清除掉，就不難發現結果▼ ▼ ​

（狂丸科學）

總之，一路看下來後，現在的我就只有一個感覺：我可能是眼睛瞎了。

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】