珍珠奶茶一杯25台幣！台網民細數平價傳統台飲店　嘆被淘汰超可惜

日前由中國水果茶一芳引爆的飲料店之亂，至今仍在火星四濺，搞得民眾買手搖飲前還要先查店家國籍，超級困擾。有網友不禁想起過去台中人才懂的「簡單的快樂」，冬瓜茶10元、珍奶25元，便宜又好喝，直言喝飲料喝這種就好。

兒時記憶，好懷念啊～

超經典的藍白招牌＋黃色笑臉，是早年本土飲料店「杯樂BALANCE」，自從手搖茶店遍地開花之後，這類從大冰桶中撈茶喝的飲料店就急遽減少，市區幾乎找不到一間。

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海尼根綠、梅子可樂、綠豆沙…經典數不完

網友們被照片勾起回憶，開始細數過往最愛但現在絕跡的飲料－－口水都快流乾了QQ。

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杯樂（Facebook@Balance杯樂-潭子大新店）

飲料有媲美早餐店大冰奶的威力？

對杯樂的印象除了便宜好喝外，有些人的記憶則完全跟廁所聯結－－每喝必拉啊啊啊。

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杯樂飲料（Facebook@爆廢公社）

除了杯樂外，這幾間也好懷念

說起杯樂，就不得不提到同期幾間熱門飲料店，BUT，存活到現在的也寥寥無幾。

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哪裡還有杯樂～？

杯樂真的都倒光光了嗎？GoogleMap搜尋一下，似乎蠻多間都還頑強存活著欸？

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在現今以新鮮、現做、客製為主流的飲料界，杯樂這類預先調好甜度，一桶桶冰在冰櫃中，待顧客上門拿勺子一撈即可的飲料店已漸漸不受消費者青睞。但網友仍認為有其不可替代性，例如非常見飲品綠豆沙，例如傳說級飲品蛋蜜汁，例如記憶裡的古早茶味……都是網友支持它的原因，還有位死忠前員工，連婚紗照都跑回去拍喔！

杯樂死忠前員工連婚紗照都跑回去店拍。（Facebook@爆廢公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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