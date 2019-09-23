健康飲品不健康？糖份熱量高過珍珠奶茶！最伏手搖飲料竟是⋯

炎熱的夏天來一杯手搖飲料超紓壓！現在人越來越講求健康，喝飲料的同時也會注意糖度與熱量，避免攝取過多的糖分。在一般人的認知中，普遍認為珍珠奶茶的熱量最高，大約等同於一個便當，然而根據台灣董事基金會調查結果顯示，名字聽起來相當養生的「蜂蜜蘆薈檸檬」含糖量其實才是第一名，竟然比珍珠奶茶的熱量更高！

「蜂蜜蘆薈檸檬」含糖量第一。（Facebook@手作功夫茶）

根據《ETtoday》報導，營養師吳欣陵表示蘆薈營養豐富，含有胺基酸、膠原蛋白、豐富礦物質、維生素等多種成份，很常被拿來作為美容及藥材的用途，每100公克的蘆薈熱量僅有約26大卡，以及8克的膳食纖維，雖然熱量不高，但是手搖飲料店使用的絕大多是加工後的「罐頭蘆薈」，熱量也就大不相同。

營養師吳欣陵進一步指出，罐頭蘆薈因為會事先浸泡過糖水，加入飲料後會因此吃下更多的果糖、蜂蜜，一杯700毫升的蜂蜜蘆薈檸檬，糖分可能高達100公克左右，甚至比珍奶還要高，光是一杯飲料的含糖量就遠遠超過每天建議食用量50公克的2倍。

蜂蜜蘆薈檸檬的糖分比珍奶還要高。（Facebook@一芳水果茶）

另外營養師吳欣陵也提醒大家，蘆薈外皮含有「蘆薈素」，不僅容易刺激皮膚、腸胃道，也會造成子宮收縮，建議經期來臨的女性，和孕婦、哺乳婦女、體質虛寒者食用含有蘆薈的飲食前，最好先經由醫師的專業評估，避免孕婦因子宮收縮增加流產風險，或是因哺乳造成幼兒腹瀉。

蘆薈外皮的「蘆薈素」會造成子宮收縮，增加孕婦流產風險。（Upslash@hj_03）

其實台灣食藥署在民國106年已規定蘆薈產品一定要標示「不建議經期、懷孕或哺乳期婦女、12歲以下孩童、腸胃不適、腹痛患者及腎病患者食用」或同等意義的警語，且每日不得食用超過10毫克的蘆薈素；然而目前大部分手搖飲料業者不僅都未標示配料，也沒有相關警語，提醒民眾在點這類飲品時最好自己多加留意。

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