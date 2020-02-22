VR體驗│4間特色VR店推薦　實試最新格鬥對打遊戲　最平$180任玩

VR（Virtual Reality）體驗，從以前的只能觀賞超逼真畫面，進步到現在能夠帶上手掣互動玩遊戲。《開罐 Opener》記者就實試Sandbox VR的最新真人對戰VR遊戲「決戰聯盟：解放 Unbound Fighting League」（UFL），看看玩VR遊戲有甚麼注意位！

【1】Sandbox VR 3 vs 3對戰遊戲

Sandbox VR位於尖沙咀，這裡共有五款遊戲可以選擇，槍Game、格鬥、打喪屍都有。Sandbox VR的遊戲特色在於大量的運動，玩家在偌大的綠幕遊戲室內戴上VR眼鏡及手腳的感應裝置，於遊戲室內跑動及揮動雙手，完成遊戲中的任務。

格鬥類遊戲運動量超大！（吳嘉俊攝）

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記者試玩最新推出的「決戰聯盟：解放 Unbound Fighting League」（UFL），這個遊戲感覺有點像電影《鐵甲鋼拳》，玩家在擂台上互相以劍和盾攻擊得分，可以容納2－6人同時進行遊戲對打。記者試玩之後發現體力消耗超級大，玩家需要揹上6－7磅的背包型感應器，並於兩手各拿一個感應器，負重之下進行格鬥動作，真的會玩到汗流狹背！

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+ 5 + 4 + 3

【注意位1】場內有近視鏡片借用

戴眼鏡的朋友，連看3D電影都會面臨「雙眼鏡」的煩惱。大家玩VR遊戲時不用擔心，因為場內備有200至700度的近視鏡片，可以將鏡片安裝在VR眼鏡之中，大家就可以照常遊玩！

有200至700度鏡片供借用。（吳嘉俊攝）

【注意位2】避免化厚妝

VR眼鏡需要貼臉，才可以讓玩家完全投入遊戲之中。但VR眼鏡太貼臉的話，就會將妝容弄花。當天記者拍攝時，玩完之後臉上出現一個十分明顯而且怎樣補妝都去不掉的超強VR眼鏡印！

【注意位3】避免穿著長袖衫

由於遊戲運動量甚大，玩完之後Ruby汗流狹背，連腋下都濕了，所以建議大家穿著短袖衣服前來。順帶一提，當天陪玩的哥哥很醒目穿著短袖衫，不過都濕透了。

【注意位4】記得穿著波鞋

遊戲運動量大，需要走動或跳躍等動作，建議大家穿著波鞋、運動鞋前來，比較方便活動。

大家來玩記得穿著波鞋或運動鞋。（吳嘉俊攝）

在收費方面，Sandbox VR的收費統一每個遊戲都是288元一位，遊戲長度為30分鐘內，記得要先致電或於網上預約。

鑑於武漢肺炎疫情，Sandbox VR會一日三次以1：99漂白水清潔所有設備，而每次客人遊玩過後，都會清潔有關裝備。而且於店內設有消毒搓手液供顧客消毒雙手。

【Sandbox VR】 地址：尖沙咀金馬倫道5號太興廣場4樓 電話：2311 9995

【2】銅鑼灣VR Arena 一個價錢任玩

位於銅鑼灣的VR Arena，備有二十多個VR遊戲，槍戰類、冒險類、對戰類、兒童類都有，更可以選擇單機打或是雙人對打，遊戲種類屬於幾間之中最多。

大型VR體感裝置。（VR ARENA CWB Facebook專頁）

這裡以時數收費，成人每小時為180元，而學生、小童價則為每位每小時120元，不過留意返，星期一至四才有學生和小童價，其餘日子都一律要付成人價錢。這裡另設包場，大家可向店家查詢。

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鑑於疫情嚴重，VR Arena只會接待預約顧客，而且店內裝備會每小時進行消毒清潔。

【VR Arena】 地址：銅鑼灣駱克道491至499號京都商業中心Unit A, 23/F 電話：3482 9545

【3】VAR Live 家庭套票抵玩

VAR Live位於荔枝角D2 Place一期，店內裝潢已甚具科幻感，有十三款VR遊戲供大家選擇遊玩。收費方面是以套票形式收費，每位280元，可以於遊戲中自選三款，共體驗VR遊戲一小時。

現時VAR Live正進行優惠，原價每小時280元的體驗套票，如果在網上預訂，可以238元優惠價購入。如果一家大細來玩，可以選購四人家庭套票，價格為560元，包兩位成人及兩位小童的門票，遊玩時間同樣為一小時。

鑑於疫情嚴重，VAR LIVE暫不接待嚴重咳嗽者。所有器材經使用後將進行即時酒精消毒。而店內會放有消毒搓手液及口罩，供有需要客人使用，不過口罩數量有限，店舖負責人指會盡量補給。

【VAR Live】 地址：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 1樓114-127號舖 電話：5744 9907

【4】Zero Latency 提供二合一套票

Zero Latency位於觀塘，現時共提供五款VR遊戲，每一個遊戲遊玩時間約30分鐘。如果是選擇困難症，有兩個遊戲都想玩，這裡亦提供「二合一套票」，可以優惠價格350元玩到兩個VR遊戲。

場地極具科幻感。（Zero Latency Facebook專頁）

收費根據時段及遊戲而有所不同，每次每位價錢介乎220元至350元之間。