春天特別容易攰？專家教春困6大對策　每朝做一動作15秒擊走疲勞

進入春天後天氣回暖，不知大家又有沒有感覺特別容易疲累呢？專家指換季容易累除了天氣變化，還有可能與過敏等原因有關。提出5大方法解決，當中包括攝取兩大維他命及運動，竟然還建議多梳頭？



（《當你沉睡時》劇照）

春天點解特別攰？

每逢春天不少人也會感覺沒精打采、難以集中，上班上學容易「釣魚」。其實這些症狀與多方面因素有關，其中一個成因是「天氣病」。

日本睡眠專家友野醫生指從冬天進入春天時，日照時間、溫度和氣壓等都會產生變化，容易引起自律神經的不平衡。特別是冷暖空氣碰撞，容易形成低氣壓，令空氣中的氧氣量減少。身體的吸收氧氣量下降，副交感神經系統會令身體活躍度下降，進而更容易感到困倦。

第二，春季日照時間逐漸延長，人體內的褪黑激素分泌周期受到干擾，生理時鐘還沒調整回來，就自然容易疲累，早上又不願起床。

第三，除了天氣變化導致的因素以外，友野醫生指出春天也是花粉、黃沙和PM2.5懸浮微粒等會引起敏感反應物質大量飛散的高峰期，不僅會引起打噴嚏、流鼻水等症狀，更會影響睡眠品質。晚上難以入睡，日間因抗敏藥的副作用而渴睡。

（《藍海的傳說》劇照）

第四，重症專家黃軒醫生就表示，經過冬天缺乏陽光的時期，人體的維他命D儲備可能已經處於低水平。而維他命D與鈣質吸收和情緒調節等有關，若春季仍少曬太陽、未能補充維他命D，疲勞感自然會持續。

春季疲勞5大解決方法

那麼有甚麼方法可以解決春季的疲勞呢？綜合醫生建議有以下幾招:

1.調整生理時鐘

黃軒醫生建議從調整生理時鐘入手，維持睡眠規律，晚上10點半前睡，早上6點半起床，確保7到8小時睡眠。

2.每朝曬15秒太陽

友野醫生亦提出，每天起床打開窗簾曬15秒太陽能有助身體「啟動活動開關」，同時也是幫身體「預約」分泌睡眠激素讓我們在大約14到16小時後感到困倦，也能補充維他命D。晚上在睡前調暗環境的燈光，增加晝夜光差的對比，便能更有效平衡自律神經系統改善睡眠。

（《鄰家花美男》劇照）

3.下午3時前小睡20分鐘

若日間睡意實在難以抵抗，友野醫生則建議睡午覺，不僅能讓人感到神清氣爽，而且據說還有降低罹患失智症和心臟病的風險等益處。不過午睡的關鍵是要控制在下午3時前，並20分鐘以內，否則會對晚上睡眠造成影響。而因為在床上睡容易進入深層睡眠，建議選在椅子上小憩一下。

4. 使用香薰調節入睡模式

嗅覺是五種感官中唯一與大腦直接連結的感官。利用這種特性，氣味可以直接刺激大腦並平衡自主神經系統。當想要進入「睡眠模式」時，聞一聞令人放鬆的香味，例如薰衣草、佛手柑、洋甘菊、柏樹和橙味等，能有助入睡。另一方面，為了讓早上醒得清爽，則可選擇薄荷、西柚、迷迭香和玫瑰木等。

（Towfiqu barbhuiya/ Unsplash）

5.補充蛋白質+綠色蔬菜提升代謝

而在飲食方面，黃軒醫生建議補充蛋白質，每餐攝取手掌大小份量，如魚類或黃豆製品富含蛋白質的食物。而進食西蘭花及菠菜等富含葉綠素、抗氧化物與膳食纖維的綠色蔬菜，則能幫助肝臟排毒，提升代謝。另外黃醫生亦提醒應避免油分、糖分高的食物，並減少攝取生冷食物，選擇煲湯或蒸煮食物，較容易消化、減輕脾胃負擔。

（《奇怪的搭檔》劇照）

6.梳頭都可以醒神

進行溫和的有氧運動配合飲食，例如競步、太極拳、跳舞等，也有助促進血液循環刺激交感神經，晚上睡得更好。黃醫生亦提出可以在睡前以40度左右的溫水浸腳15至30分鐘，有助於提升陽氣。另外，梳頭能刺激頭皮穴道，能促進頭面部血液循環，幫助恢復精神、增強記憶力及專注力，多梳頭可有效擺脫春季疲勞。

春天出現精神不濟的情況是不可抗力，若大家經常昏昏欲睡，不妨試試專家的提議，透過規律的作息和補充所需營養，再配合日常的運動和一些小貼士，便能輕易擺脫春季疲勞。