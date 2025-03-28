混沌少年時｜揭開15個青少年Emoji暗語　紫心=性慾、WC≠廁所？

Netflix劇集《混沌少年時》一推出即引起全城熱論，故事除了圍繞一宗驚動社會的13歲少年的殺人案外，劇中所描繪於青少年之間在社交平台上所用的Emoji「暗語」亦讓大家為之震驚。當你以為一個藥丸的emoji純遂是代表藥，其實它背後可能是傳達價值觀、身分認同，甚至是極端思想的傳遞工具，到底現今GenZ世代的emoji都有哪些秘密意思呢？



《混沌少年時》劇照

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Netflix近期所熱播的英國劇集《混沌少年時》，一推出就榮登香港Netflix的榜首，就連英國首相施凱爾(Keir Starmer)都表示自己與子女一同收看。該故劇以一鏡到底的敘事方式，主述一宗驚動社會的13歲少年殺人案，並以此描繪和揭開青少年犯罪的心理陰暗面。

而該劇第二集的一幕更引起全程瘋論，劇中被殺害的女同學Katie於Instagram上留下了一連串的emoji，當警察調查該案件的時候本以為那些只是單純的曖昧符號，直到Jamie將這些emoji的真正意思一一解釋，他們才意識到這些看似平凡的表情符號，於青少年之間已經變成一種傳遞立場，辨別大家身分的一個工具。

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《混沌少年時》劇照

譬如「💊」這個emoji大家普遍都會覺得是藥的意思，但其實在青少年的網絡世界裡「💊」於推崇男性主義的的圈子中，是有覺醒「性別真相」的意思，強調性別對立，有反女權的意思。那到底現今青少年之間還有甚麼「暗語」呢？讓我們將emoji的背後意思一一揭開吧！

《混沌少年時》劇照

1.💥 爆炸

「爆炸」這個符號於俗稱「非自願單身族群」，意指那些自己沒辦法戀愛的責任歸咎於女生和社會的異性戀男性群體當中，通常會跟藥丸的emoji一起使用，來表達更激進、憤怒的立場。那亦象徵「覺醒後的爆發」，以強化該群體之間身份的認同感。

2.💯 100分

100 分符號通常被拿來暗示「80/20法則」，意思是「80% 的女性只被 20% 的男性吸引」，以此表示對女性的擇偶行為感到不滿，用來宣洩自己對這不平衡的戀愛市場觀的。

3.🫘☕️ 紅豆、咖啡

「紅豆」是用來識別「非自願單身主義者」的標誌，而「咖啡杯」是有嘲諷女人就是不理性，愚蠢。但有些人亦會用咖啡來表達「看八卦」、「食花生」的意思。

4.❤️💜💛🩷🧡彩色愛心

彩色愛心則每一個都有不同的意思，紅心代表「愛」、紫心指「性慾」、黃心代表「我有興趣，你有嗎？」，粉心則是「我對你有興趣但不想涉及性」，而橙色則是「你會沒事」有安慰的意思。

5.🍆🍑💦🍒茄子、水蜜桃、水滴、櫻桃

茄子、水蜜桃、三滴水滴、車厘子，這四個於年輕人之間都有這代表性器官和性行為的意思，通常他們都會陪搭不同的組合來象徵性行為。

6.👀 側眼

這個表情若單獨出現的話可以同樣有「食花生」的意思，但當他配合茄子或水蜜桃這些有性意思的emoji使用，則有性暗示和「期待」的意思。

7.🤌🏻

「🤌🏻」這個手勢於意大利中代表不耐煩，「你想要怎麼樣？」，但不同地區對此emoji的解讀亦有所不同，有人會以此來表達「你懂嗎？」的意思。

8.🥑 牛油果

於Gen Z的世界當中，牛油果並非普通的食材，而是會用它來表達「基本」、「普通」或「沒趣」。

9.🐙 章魚

章魚於Emoji中有擁抱的意思，因為章魚有8隻觸手，有能夠將人緊緊抱住。

10.👏 鼓掌

鼓掌emoji有時候於話語中有反諷的意思，但亦有人以此表達性，「啪啪啪」的意思。

11.🍕 Pizza薄餅

於Emoji青少年的網絡世界當中，Pizza可以用來表達「我愛你」。

12.❄️ 雪花

雪花通常都會被用作表達一個人十分「脆弱」，不能夠受到批評。

13.✍️ 拿著鉛筆的手

拿著鉛筆不單單有寫字的意思，還有向同齡人分享和作出建議的意思。

14.🚾 洗手間標誌

當你以為WC即代表Washroom廁所，那就錯了！於英文裡WC還有「Woman Crush」的意思，以向女生表達十分崇拜和仰慕。

15.🧢 Cap帽

棒球帽的英文「cap」，於美國黑人俚語當zhong是有說謊和虛假的意思，當有人跟你說他「no cap」的時候並不是他沒有帽子，而是他沒有說謊！