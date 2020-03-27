成年定義各國大不同！9件成年限定的事：落機舖要家長陪同？

在各個國家是幾歲才被認定為成年人呢？從各國私法上的成年年齡來看，以18歲為成年年齡的國家佔多數。而日本於2018年6月決定修改民法，將成年年齡從20歲降為18歲。雖然修改的民法是從2022年4月才開始生效，但選舉權等的年齡條件已先行實施。然而飲酒、吸菸及賭博等的年齡限制依然維持需滿20歲以上，並未實行調降成年年齡，因此必須注意！我國的法律與日本的法律沒有不同之處嗎？在日本有其他國家沒有的限制與規則，來日本後若照原本自己國家的法律行動，有可能會被認為有違法的行為。各國的法律在日本究竟有多少是通用的呢？日本的規則與世界的基準到底有多少差異？在此為大家徹底解析！

▼▼▼按圖放大看哪9件在日本受年齡限制的事，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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1. 飲酒——20歲

離開了日常生活，心情放鬆後特別開心，因此會在旅行的地方喝點小酒。「能與旅行的夥伴或是在當地結交的朋友一同喝酒，比任何事都開心！」有這樣感受的朋友想必也不少吧！

在日本可飲酒的年齡為年滿20歲。飲酒的年齡限制按照國家也都不相同，例如：美國是要滿21歲，英國則是要滿18歲，而在歐洲各國等也有地區是滿16歲就OK！美國在滿21歲以前都禁止飲酒，但來日本卻變成合法飲酒，相反的在歐洲已經是可以飲酒的年齡，來到日本飲酒卻被認為是違法的行為。

關於販賣酒類也是未滿20歲則無法購買。而按照店家規定，有的店家會要求在購買時，需出示能夠確認年齡的身分證明文件。

在日本除了酒舖以外，超市及便利商店等很多地方都能買酒，便利商店則是24小時都能購買。近期幾乎已經看不到的酒類自動販賣機，到鄉下地區後發現有些地方依然還留著，因此不定有人會認為日本販賣酒類的相關規範比其他的國家更加寬鬆。

在日本關於喝酒的方面，則有一個是與其他國家不同的規則與習慣。

例如：晚上很晚要搭電車時，可能會看到上班族醉倒後睡在車站的月台或是列車內，這樣驚人的畫面。先不說防範犯罪上的問題，在日本並沒有限制在公共場所不能飲酒。因此，即使在車站的月台或是新幹線的車廂內飲酒也不會被罰。

2. 吸菸——20歲

在日本吸菸以及允許購買香煙的年齡為年滿20歲。在各個國家中有很多國家是年滿18歲或是18歲以下就可以抽菸，但未滿20歲在日本吸菸就是違法行為！

與買酒一樣，購買香煙時有的店家會要求出示能夠確認年齡的身分證明文件。

在日本想購買香煙的話，也可在24小時的便利商店購買。購買方式先從櫃檯後面放置香煙的架子上選擇想要的品牌種類，各個品牌種類的香菸都有一個號碼，將想購買的號碼告訴店員，之後結帳即可。

雖然有看過在路邊設置的香菸自動販賣機，但是到日本旅遊的外國遊客是不能使用的。因為香菸自動販賣機需要確認購買者的年齡，會事先發行一張「taspo」的IC卡片給日本的居住者，沒有這張卡片感應認證後是無法購買的。

日本香菸的價格隨著增加菸酒稅於2018年10月調漲， 1包20支的香菸調漲成500日圓左右。最具代表性的紙捲香菸是人氣品牌「Seven Stars」為500日圓，而電子菸「Ploom TECH」則是490日圓。

香菸要在指定的吸菸區抽喔！公共場所、餐飲店以及辦公室等，近年來正進行禁菸與設置吸菸區，而且只有在指定的地方才有設置煙灰缸。按照區域的不同，有條例規定禁止丟煙蒂，在路上亂丟煙蒂的話，也有可能會被開罰。另外，在廁所偷抽煙的話，則會觸動火災警報器。日本人的吸菸者中，很多人會隨身攜帶「攜帶型煙灰缸」，這在日本的百元商店（台灣是49元店）等就能買到。

從日本香菸產業每年實施的「全國香菸吸菸者率調查」發現，2018年的吸菸者比例中來看，男性佔27.8%、女性是8.7%、平均17.9%。1966年的男性吸菸者比例為83.7%，與最顛峰的1966年相較之下，雖然約50年間吸菸者比例降低至1/3，儘管如此，與世界衛生組織（WHO)的世界衛生統計相比後，日本的吸菸者比例還是很高。

在日本吸菸以及允許購買香煙的年齡為年滿20歲。（《代書萬萬歲》劇照）

3. 賭博——20歲

說到日本的賭博那就是小鋼珠！小鋼珠店只要是日本的道路可到得了的地方就會有，如果說從都市到鄉下的市區沒有一處是沒有小鋼珠店的，這樣說真的一點都不誇張。在日本法律上未滿18歲是禁止進入小鋼珠店。另外，在學校的校規與小鋼珠店的經營原則下，即使滿18歲以上，幾乎都拒絕讓高中生進入店內。如被認為未滿18歲時，需出示身分證明文件，否則有可能會被拒絕進入店家。小鋼珠的玩法是先購買1顆0.5～2日圓的銀色小鋼珠，店內中設置的各種小鋼珠機台都可以玩小鋼珠，如果小鋼珠進到機台設定的洞內，就會增加小鋼珠的數量。在遊戲中獲得的小鋼珠可在旁邊的獎品兌換處換紀念品或是現金。另外，很多小鋼珠店也有設置角子老虎機喔！

日本在2018年7月包含娛樂性賭場的賭場綜合度假村（IR=Integrated Resort）的法案實施已通過。預計於2020年在日本國內將會有首家賭場開幕。雖然目前還尚未正式發表將會建設於日本何處，但聽說在日本國內最多只能有3家賭場。預計入場的年齡限制會設定在年滿20歲以上，但這並不是正式的決策。

4. 卡拉OK(KTV)——18:00以後未滿16歲禁止進入店家，22:00以後未滿18歲禁止進入店家

按照都道府縣的條例夜間卡拉OK的入場是有限制。深夜時段只有未成年的話是會被拒絕進入店家，另外進入店家時也有可能會被要求出示能確認年齡的身分證明文件。

卡拉OK(KTV) 的年齡與時間限制 未滿16歲 到18:00 未滿18歲（包含高中生） 到22:00（有家長陪同可到23:00）

按照地區或是店家經營原則的不同，入店消費的限制多少有些差異，例如只有國中生的話是禁止入店消費等，但是未滿18歲的未成年，即使有家長陪同下，到22:00（23:00）之後就禁止入店的這項限制是每個地區與店家都一樣喔！卡拉OK大多數都不是24小時，而是只營業到清晨，如有想帶家人一起到卡拉OK消費的朋友們，有孩童的話夜間時段是無法入店消費的限制要可別忘記了！

按照都道府縣的條例夜間卡拉OK的入場是有限制。（Unsplash@Steven Aguilar）

5. 電子遊樂場—未滿16歲18:00以後禁止入場，未滿18歲22:00以後禁止入場

依照都道府縣的條例規定，晚上電子遊樂場的入場有限制。只要有未滿16歲的青少年在，即使有家長陪同，22:00之後就不能繼續在店內玩。

電子遊樂場的年齡與時間限制 未滿16歲 到18:00（有家長陪同可至22:00） 未滿18歲（包含高中生） 到22:00

另外，在電子遊樂場內的「大頭貼」有一個非常獨特的入店限制，男性必須注意了！

要去大頭貼區的男性只能是情侶、家族等需有女性同伴才能入場，若是只有單獨1人的男性或是都是男性團體的話是不能到大頭貼區的。

所謂的「大頭貼」就是拍完照後可用各種修圖美化照片，大頭貼的機器會將照片印製成貼紙，在年輕女性族群中非常受歡迎。大頭貼區會禁止男性單獨進入的原因是男性會搭訕在拍大頭貼的女性們，還曾發生有癡漢或是偷拍的行為使客源減少。如大頭貼的消費者幾乎都是女性的話，女性消費者就能放心拍大頭貼，因此各個店家都設立了男性的入場限制，而擴展至整個業界。

6. Live House——無基本的年齡限制

日本的Live House(現場表演廳）在法律上是以「餐飲店」經營，基本上任何活動都沒有年齡限制，因此任何人都可以入場。然而沒有座位的站立式Live House因考量安全性的問題，學齡前兒童是不可入場，雖然依照表演的內容有時也會禁止學齡前兒童入場，但大部分在Live House都是來欣賞表演，因此沒有年齡限制。

但是需年滿20歲以上的成年人店家才能提供酒類。有提供酒類的Live House能讓未成年入場，但未滿20歲則無法點現場提供的飲品。

日本的Live House 有很多店家都是需事先購買一杯飲品卷的「One Drink制」，除了入場卷之外還多收500～600日圓左右的飲料費。這是為確保店家以餐飲店的立場經營，因此以維持機器等費用導入了此制度。飲品卷可以兌換喜歡的飲品，但如果看上去像是未成年而卻要換飲品時，有可能會被要求出示能確認年齡的身分證明文件。

7. 電影分級制度——G／PG12／R15+／R18+

電影的分級制度按照國家有所不同。欣賞電影時設置的年齡限制之制度，以已開發國家為中心，多數的已開發國家都有設立此制度，在日本則是由電影倫理架構進行審查。

日本的電影的分級制度 G（General Audience） 一般民眾皆可觀看 PG12（Parental Guidance） 未滿12歲之兒童（小學生以下）須父母、師長或成年親友陪伴輔導觀賞。 R15+（Restricted） 未滿15歲之人禁止入場觀賞 R18+（Restricted） 未滿18歲之人禁止入場觀賞

大賣座的『生化危機系列』在很多國家都是設定為R15+或是R18+，而在日本則是設定為PG12+。這是一部有很多暴力行為與怪異畫面的作品，因此系列有出遊戲光碟，而在日本玩遊戲之人大多數是小孩，因此這部電影是在電視播放的商業利益與倫理道德感上取得平衡後才做出分級制度評斷。設定為PG12的電影中可能會有不適合小孩觀看的畫面，按照國家的不同，有的國家也有可能會將電影內容重新編制。「生化危機」的日本版遊戲光碟與美國版相較之下怪異的畫面與血腥的效果有被刪減。『回到未來系列』一樣是被設定為PG12+的作品，說不定有人覺得很疑惑為什麼此系列也會被限制，但聽說是因為這部電影有未成年抽煙與飲酒的畫面，在教育上對小孩來說不好所以才被限制。說不定因自己國家的電影分級制度而不能觀賞的電影，在其他國家可能就能欣賞了。

日本電影分級制度——G／PG12／R15+／R18+（Unsplash@Kriste Luhaers）

8. 駕駛汽車——18歲

在日本需年滿18歲才可以參加考試取得日本的汽車駕照。在台灣，要取得汽車(普通小型車)駕照一樣也是需要年滿18歲才行。

而在美國許多的洲與加拿大、澳洲等很多地區與國家，只要年滿16歲就可以考試取得駕照，從全世界來看日本滿18歲的基準是屬比較慢的，所以即使在自己國家取得汽車駕照，也有國際駕照，但在日本只要年齡未滿18歲的未成年就是不能開車，因此要特別注意！

9. 結婚——18歲（至2022年女性是16歲）

最後是目前在日本能登記結婚的年齡，男性是要滿18歲、女性則是要滿16歲。

隨著成年年齡的修正，自2022年4月起女性的結婚年齡從16歲提高至18歲。雖然以前女性的結婚年齡較早，可能結婚的年齡設定的比男性低一點，但考慮到目前的現狀在16歲就結婚的女性極為少數，因此將女性的結婚年齡提高至18歲與男性相同。

在日本各種不同的情況下，可能會有些部分的年齡限制與自己國家有所不同。因為不知道而不小心觸犯法律時，說不定這個不知道會讓整個事態發展到無法解決的地步。因此事先充分理解國家的差異，要注意別觸犯法律以及對自己的行為負責任！

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