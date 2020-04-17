日本調查｜世界最易出軌國家出爐　冠軍竟是港人最愛旅遊聖地？

你知道世界上出軌比例最高的國家是哪裡嗎？不少人認為西方國家想法較為開放，所以應該非他們莫屬，不過答案恰恰相反，根據國際知名保險套品牌的調查，其實這個才是出軌率世界第一的國家。他們的出軌率高達56%，相當於每2個人中就有1人有出軌經驗。

日本節目《ソノサキ》就根據這個數據前往泰國調查，他們隨機街訪幾位男性路人，詢問對方是否有出軌的經驗，竟然得到「當然了」、「女人就像衣服一樣要換」、「多少次已經記不清了」、「不被發現就好」等驚人的答案。究竟泰國外遇比例高的原因為何，有人就歸納出了兩大原因。

日本節目《ソノサキ》根據這個數據前往泰國調查。（節目截圖／ 梨視頻）

教授陳尚懋表示，泰國的小乘佛教認為能幫助家計賣淫並不可恥，再加上過去一夫多妻制的影響，女生的地位十分低下，不少泰國男生都非常風流，光是首度曼谷就有三大世界著名的紅燈區。也因此，泰國雖然作為佛教國家，但性產業卻相當聞名，是世界著名的性旅遊之地。

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