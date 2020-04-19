鬼滅之刃新推角色挑染髮蠟　一搽即變禰豆子　7款顏色效果超靚

在過去一年於全球大爆紅的日本少年漫畫《鬼滅之刃》，已經人氣高到連之前舉辦的菲律賓動漫展上都出現了大量炭治郎和禰豆子、胡蝶忍的Coser，同一個角色塞爆會場的違和感畫面令網友笑翻。隨著漫畫家吾峠呼世晴已經將《鬼滅之刃》畫到打大魔王的高潮劇情，似乎即將就要迎來大結局的《鬼滅之刃》也在2020年再度進行「發大財」的周邊商品活動，現在最新推出的產品居然是「角色挑染髮蠟」！

萬代與ビナ藥妝合作開發《鬼滅之刃》官方角色髮蠟。（bandai）

日本知名玩具商萬代現在就宣布與ビナ藥妝攜手合作，一起開發了《鬼滅之刃》官方角色髮蠟。只要買下你喜歡的登場人物專屬髮蠟，就能夠直接透過抹擦的方式將頭髮染成跟《鬼滅之刃》人氣角色一樣的顏色，在時尚造型中也展現出你對《鬼滅之刃》滿滿的愛！

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在《鬼滅之刃》漫畫和動畫一起爆紅之後，無論男女粉絲之間都開始流行起「角色應援染髮」，讓你也可以宅得很時尚。這一次《鬼滅之刃》挑染髮蠟全新商品就是為了動漫迷所推出的官方色號，透過下面模特兒示範就可以看見輕鬆變成「伊之助」的挑染髮蠟試用效果。

一搽即變禰豆子！點圖看日模試用效果▼▼▼

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《鬼滅之刃》角色髮蠟（鬼滅の刃スタイリングカラーワックス）已於3月30日開賣，可以挑選的角色包含禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、胡蝶忍、煉獄杏壽郎、時透無一郎、甘露寺蜜璃總共7種不同樣式，單品售價為1980日幣含稅，鬼滅迷不妨可以考慮換一下髮色～

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