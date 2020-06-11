日本大胃美女鯨吞50人份燒肉即減1.7kg　越食越瘦原因竟是？

不少女生每天為脂肪煩惱，有些人更連喝杯水也會增磅，人生最苦莫過於此。不過，日本有位叫佐藤綾里的大胃女藝人卻剛好相反，別人越食越肥她卻越食越瘦，最近她在電視節目上分享自己的特異體質，能吃程度超乎常人，即場食50人份量的燒肉竟即瘦1.7公斤！

日本知名大胃王女藝人佐藤綾里（angela佐藤），來自北海道札幌市，因為五官長得像混血兒，而且能吃程度比得上「大食女王」辣妹曾根，出道當時被日本網民稱為「超級新人」。

（Instagram@angela_satou）

她近日在電視節目「ザ!世界仰天ニュース」亮相，分享成為大胃王的童年故事和獨門「瘦身方法」，原來她只要在短時間内暴飲暴食，便能迅速減磅。她為了證實真有其事，在鏡頭面前鯨吞了50人份的燒羊肉，並記錄餐前餐後的體重，確實有明顯的變化！

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