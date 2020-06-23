日本14歲仙氣少女F4方程式賽車奪冠　成為賽車手原因超感人｜睇片

賽車是一項危險性相當高的運動，稍不留神便會釀成致命意外，就連大人也未必有勇氣參與這項運動。不過，日本卻有一位天才小女孩野田樹潤，她在11歲時已經坐上方程式賽車，憑著天份與努力奔馳於賽道上，更成為全日本最年輕的賽車手 ,今日14歲的她樣子還超仙氣！

3年前，日本電視節目《沸騰ワード10》訪問了小學生野田樹潤，當時只有11歲的野田，已經是賽車界「紅人」。她對方程式賽車瞭如指掌，更在記者面前坐上賽車，即場與前輩們落場比試，最後以壓倒性成績勝出。

3年前的Juju是個可愛的小女孩。（節目截圖）

最近，節目組再次聯絡這位天才少女，卻發現野田一家已經移民到丹麥。

（節目截圖）

本來一臉稚氣的野田，3年後已經長成落落大方的短髮美少女。她不惜將自己的青春年華全都放在方程式賽車上，甚至離開家鄉、移居外國，原來背後有一個感人的故事...

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年僅14歲的野田，在今年6月頭於丹麥舉辦的F4方程式賽車比賽中，以初次登場姿態獲得冠軍，距離夢想又踏近一大步！

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