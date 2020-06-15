勵志減肥｜日本肥仔受欺凌罷課5年　一件事改寫人生變視覺系美男

常說「每個肥仔都是潛力股」，台灣有彭于晏、香港有姜濤，現在日本又有一個真實例子，證明這個說法是真的！最近一個日本節目邀請了視覺系樂團「ν［NEU］」的隊長Hixro，現年37歲的他仍然保持皮膚光滑、身材修長，完全看不出背後有一段不為人知的減肥辛酸史！

「美魔男」曾經是自卑又邋遢的肥仔。（節目截圖）

日本人氣視覺系搖滾樂團「ν［NEU］」於2014年解散後，去年突然宣布於2020年以一年限定形式復出，一眾V系愛好者呼聲不斷。

該樂團隊長兼低音結他手Hixro（ヒィロ），最近在節目《激レアさんを連れてきた。》亮相，講述小學時因為太肥被欺凌，曾經罷課5年、足不出戶，後來竟然因為一個深夜電視節目，讓自暴自棄的他決心減肥變美，最後成為終極「美魔男」的勵志故事。

自暴自棄的Hixro試過一星期沒有洗澡。（節目截圖）

Hixro成功減磅後，開始向夢想進發，目標是組成一隊「全日本最美視覺系樂團」，卻漸漸走火入魔...

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同場加映：日本大胃美女越食越瘦 吞50人份燒肉即減1.7kg

日本有位叫佐藤綾里的大胃女藝人卻剛好相反，別人越食越肥她卻越食越瘦，最近她在電視節目上分享自己的特異體質，能吃程度超乎常人，即場食50人份量的燒肉竟即瘦1.7公斤！

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觀看全文及影片：日本大胃美女鯨吞50人份燒肉即減1.7kg 越食越瘦原因竟是？