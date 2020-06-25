游水曬太陽後10招皮膚頭髪護理　護髮素這樣用才有效│BetterU#37

夏日炎炎，又是時候去親親陽光與海灘啦！不過每次落過水或者曬過太陽之後，頭髮和皮膚都乾到不行，到底可以怎樣避免？

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

每一次去完船P、沙灘之後，經過太陽、海水或泳池水的洗禮，皮膚都會變得很乾，頭髮又會扭作一團完全梳不開，每次去完游水都會超崩潰啊！於是摩卡少女就請教美容達人袁彌明，教大家幾個竅門，就算經過陽光海水的洗禮，都可以維持靚靚！

每次游完水皮膚、頭髮都會超乾。（《Dance the Night Away》截圖）

其實游水之所以會傷害皮膚，除了因為陽光日曬，更有泳池氯水、海水鹽份以及海洋中的污染物，這些都會對皮膚造成不同程度的傷害，美容達人袁彌明亦針對不同的傷害，教大家10招拯救頭髮和皮膚！

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講起頭髮，其實不少女生都會想電一次髮，一嘗成熟風的感覺。不過很多人花上大錢去電髮，卻維持不足一兩個月就變直，原來是打理不當！

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