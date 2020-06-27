髮型師教路！漂染頭髮9個注意位　有一種人不能漂頭！│BetterU#38

人一世物一世，不少人都會想漂個金毛或者粉紫頭！漂頭髮有甚麼禁忌？漂前漂後又有甚麼需要注意？《開罐 Opener》請教髮型師，為大家解答疑難！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

漂完頭髮游水真係犯大忌！（《Dance the Night Away》MV）

蠢蠢欲動想試試漂頭髮，染個破格的顏色，但又好怕頭髮會變得很傷！其實漂頭髮有不少注意的地方，如果真的想漂，前兩三星期開始做準備的工作，就可以將傷害減到最低！摩卡少女就請教M’Soul Hair Salon髮型師Anson，醒大家9個小貼士，原來有些人是不可以漂頭髮的，大家快快看自己能否漂頭！

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講起頭髮，其實不少女生都會想電一次髮，一嘗成熟風的感覺。不過很多人花上大錢去電髮，卻維持不足一兩個月就變直，原來是打理不當！

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想知全部雷位？點擊睇全文：【第一次電髪轉眼變直髪？6個錯誤理髪動作令曲髮難持久│BetterU#17】