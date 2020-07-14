1杯珍奶等於多少粒方糖？營養師評5款台灣爆肥小食　炸雞未係最肥

新冠肺炎（COVID19）疫情期間不少人都不敢去健身房，加上抵住不美食誘惑導致「疫情肥」，令先前努力減肥的成果全毀於一旦。台灣營養師高敏敏分析出台灣「減重地雷小吃Top5」，除了透露各自的雷點外，也傳授聰明吃法，讓你享受美食之餘也不用擔心脂肪來找碴。

台灣美女營養師高敏敏接受訪問統整出台灣減肥地雷小吃Top5：（點圖放大▼▼▼）

+ 20 + 19 + 18

一、蚵仔麵線、大腸麵線

高敏敏說，一碗麵線熱量高達660大卡以上，由於添加了太白粉勾芡，使得整碗麵線糊糊稠稠，人體吸收速度堪稱米飯的3倍，熱量也比米飯高出2倍，屬於高GI值食物，恐讓血糖飆高、導致肥胖。想要聰明吃，她建議可挑選勾薄芡或是完全不勾芡的店家，也可選擇一盤清蒸、蒜蓉的蚵仔，再搭配一碗麵線。此外，也要減少當天其他澱粉類食物的攝取。

二、鹽酥雞、雞排

萬惡宵夜鹽酥雞是台灣網友的最愛，油炸烹調外層沾上大量油脂，根本是熱量界的霸主。高敏敏指出，鹽酥雞切得較小塊，入鍋油炸接觸的面積變多，成為「吸油神器」將滿滿的油直吸雞肉裡，一小包即超過600大卡，加上高溫油炸，容易產生致癌物聚丙烯醯胺，一旦過量攝取，血液裡的脂肪變得更多，高血脂、肥胖也會找上門。

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+ 5 + 4 + 3

一般人以為炸青菜很健康，事實上沒有比較好！高敏敏直言，炸過的蔬菜吸油功力與肉類差不多，原本熱量不到50大卡的菜，經過油炸後吸飽油脂熱量翻倍再翻倍，連九層塔也是吸油食材。若真的很想吃炸物，不妨在家自備雞胸肉、雞腿肉和蔬菜，不加油直接放入氣炸鍋，或用水煮、烘烤的方式料理。

三、滷肉飯

滷肉飯是台灣人公認的庶民美食，高敏敏說一碗熱量逼近500大卡，肥肉燥讓高油、高鹽、高熱量一次吃下肚，且肥肉的飽合脂肪酸更是三高的元兇之一。此外，她也解釋，改吃雞肉飯並沒有比較瘦，因為它會因淋上雞油、雞汁及紅蔥頭，熱量直逼450～500大卡。

想要健康吃滷肉不妨在家動手做，選用雞胸肉製成雞絞肉，並搭配香菇、蔬菜在家烹調，低脂又健康。也要注意肉燥比例應多選瘦肉，調味不重鹹可降低高糖、高鹽對健康的傷害。

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+ 4 + 3 + 2

四、牛肉麵

清燉、番茄及紅燒牛肉麵的熱量分別為810、850及870大卡，且牛肉也依部位不同有熱量上的差異。高敏敏說，牛肉屬優質蛋白、富含鐵質，有益提升身體免疫力，但建議大家挑選清燉口味，相對可減少含鈉量、熱量及油脂。

至於麵條，高敏敏則推薦大家選擇需要咀嚼、增加飽足感的寬麵，牛肉則避免油花太多、容易發胖的牛腩，改低油脂的牛腱為主，最重要的是，酸菜是醃製加工品，也是熱量來源，應該避免攝取。

五、珍珠奶茶

台灣經典飲品一杯700c.c.熱量即超過650大卡，相當於嗑掉一個便當，也等於喝下12顆方糖，熱量來源主要為精緻澱粉珍珠、糖分及都是油脂的奶精粉。高敏敏建議，可將甜度往下調，甚至改為無糖大幅降低熱量，再把奶精改為鮮奶成分，珍珠換為蒟蒻、寒天、愛玉、仙草等低熱量配料，不用再怕熱量爆表。

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+ 23 + 22 + 21

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