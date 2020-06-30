職場新鮮人10個最易犯的錯　有禮貌太努力都是大忌？│BetterU#40

職場新鮮人對於職場還不理解，不時犯下大錯都不自知！專家就以經驗之談為大家「精選」10個職場新鮮人常做的蠢事！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

踏入畢業季，身邊陸陸續續都有朋友找到全職工作了，不過大家初踏職場，常聽「職場如戰場」，有些新人連自己犯錯「戰死沙場」都不自知！

不少新人都會犯以下錯誤。（《我要準時下班》劇照）

摩卡少女就請教職場Mentor Louis吳宗倫，點條生路畀大家行，以下10件新人常犯的蠢事，大家要記得避開啦！

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搵到工固然好，未搵到工的畢業生也不要灰心！好好執靚CV然後再接再厲吧！

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