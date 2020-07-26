Coffee林芊妤教15分鐘居家虐腹操　附在家減肥6大攻略│BetterU#43

疫情持續，有運動習慣的朋友面臨健身室關閉、或是不敢上街做運動。沒有習慣的就變得更懶惰，加上可能要在家工作，明正言順的躺在家。但這些統統不是藉口！在家一樣可以做運動Keep Fit！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我齋啡妹妹會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

今次請來瑜伽達人Coffee林芊妤教大家居家減腹訓練，此減腹訓練只需15分鐘，而且初學者、月經期間或練腹肌時容易用錯背力的朋友們均適合。更重要是這運動只需要小小的空間、連瑜伽墊都不需要，站着便可以減肚腩！那些聲稱沒有器材、地方的你、在家工作已坐下一整一天的你，現在沒有藉口了吧！

相信是不少人的真實寫照......但我們不可以自暴自棄！（節目《我獨自生活》截圖）

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做運動以外，多點注意日常生活細節的話，能更有效減走脂肪啊！不妨參考以下幾個Coffee的減肥小貼士，全部在家適用。想疫情期間保持最佳狀態就好好養成以下習慣吧！

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大部份女生對於胸部都有一種追求，有人追求更大的Cup數，有人追求更堅挺結實，摩卡少女我呢，只要胸部乖乖的不要再變小就好了。究竟發育過後的各位女生，可以用甚麼防止下垂以及達至豐胸效果？瑜伽塑身達人Coffee林芊妤教大家如何可以令胸部更豐滿，讓女生們再升CUP！👇👇👇點擊圖片學豐胸👇👇👇

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