開倉｜26個運動休閒品牌2折起　Vans低至$200　ASICS新款跑鞋半價

即日起至8月17日，26個休閒運動品牌於海港城舉行開倉減價，Vans、Nike、New Balance和ASICS等多個品牌均以優惠價發售。最平$200便能買到Vans！同場更有多款迪士尼人士圖案行李篋以3折發售！

場內發售的貨品種類頗多，記者認為云云眾多中，以各類型鞋款最為吸引。不論是主打休閒街頭風的Vans還是運動功能為主的ASICS均有不少靚款選擇，而且鞋碼尚算齊全，大多二、三百元便有交易，值得入手。

Vans｜ 多買多減 最高達3折優惠

一向以款式取勝的Vans今次同樣不例外，有各種型號和顏色的Old Skool和Slip On等供大家選購。全部劃一減至$250，多買多平。另外襪子同樣有減！👇👇👇點圖看18對Vans精選鞋款及襪子款式👇👇👇

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Nike、New Balance、CAT｜ 大多款式$400有找

同場還有Nike和New Balance減價優惠，其中有曾紅極一時、被稱為「阿甘鞋」的Nike Cortze鞋款，大多減至＄400有找。另外CAT亦有不少黃靴減價，為冬天備貨是時候！👇👇👇點圖看16款記者推介款式👇👇👇

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ASICS｜ 新款都有減 最平$350起

運動愛好者同樣有份！功能性鞋款一向出眾的ASICS是次亦有減價，大多由原價$499－1099，減至最平$350。當中較新的鞋款如GEL-GAME 7同樣有減，由$949減至$519，相等半價優惠。👇👇👇點圖看10對記者精選鞋款👇👇👇

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同場亦設有行李篋發售，當中不少為迪士尼人物款式。以20吋行李篋為例，原價$1970，現減至$599，達3折優惠。比百貨公司減價幅度更為高！👇👇👇點圖看5款行李篋👇👇👇

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【休閒服飾及家居用品展．開倉詳細資料】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至8月17日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS （根據個別商戶而定） ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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尖沙咀以外，同期銅鑼灣一樣有舉行開倉減價活動！即日起至8月17日，共28個休閒品牌減價1折起發售！當中有較少見的DW（Daniel Wellington）和ad-lib！👇👇👇 立刻看DW各款式及價錢詳情 👇👇👇

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