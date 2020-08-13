日女為結婚自製風水屋　盤點25個揀老公條件　網民：你會單身一世

日本女生給人印象賢良淑德，是不少男生理想中的老婆，到底要娶得日本嬌妻要有甚麼條件？最近，日本一位結婚慾望超強的35歲中女，為了覓得如意夫君而將家中佈置成姻緣風水屋，更分享了理想型老公的25大條件「缺一不可」，主持人聽完後都驚嘆：「你可能要一世單身了！」

35歲超恨嫁單身女生「千夏」。（節目截圖）

日本節目《家、ついて行ってイイですか？》訪問了一位35歲單身女生「千夏」，她深夜仍然站在街上回覆交友軟件的訊息，令節目組非常好奇。原來千夏非常恨嫁，為了早日脫離剩女身份，她出盡法寶，包括同時使用多個交友軟件app、走遍多個姻緣神社求福、將家中佈置成姻緣風水屋等，但還是未能找到對象。

理想老公25個條件是甚麼？（節目截圖）

節目組決定跟隨她到住所，最後發現了千夏單身的終極原因。原來，千夏認為結婚對象應該要有25個必要條件，而且「缺一不可」，要找到符合所有條件的男人，簡直難過登天。主持人聽完後都驚嘆：「你可能要一世單身了！」到底，這位日本女生的理想老公25個條件是甚麼？

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同場加映：港男港女齊中槍！日本人眼中15個「煩膠」行為

每個人身邊總會有幾個極度自我中心的朋友，他們經常做小動作去引人注意，「煩膠」程度簡直讓人翻白眼。究竟，做甚麼行為會被歸類是「超級麻煩友」？有日本節目在街上訪問了過千位路人，讓他們選出「最令人煩厭的習慣與行為」，其中港男港女最愛做的食飯前打卡、用電子支付竟然都被列入「煩膠名單」！

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只要中任何5個行為，即代表你在他人眼中是麻煩精🙄🙄！

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