康城，對於很多香港人來說仍然是一個謎一般的存在，只知道「康城迷宮」和「美食沙漠」兩大都市傳說。不過港鐵旗下佔地約48萬平方呎、樓高3層的大型商場「The LOHAS康城」8月23日開幕，康城終於迎來了首個區內的沙漠綠洲。《開罐opener》記者總結率先到訪，為準備出發的您探路。

The LOHAS康城商場8月23日開幕，雖然暫時只有少量店舖進駐，但已吸引大批街坊「視察」。（香港01圖片）

有別於將軍澳區內其他區域，康城位於將軍澳工業邨旁邊，十分偏僻。將軍澳、調景嶺及坑口三區毗連，亦有不少大型商場。但住宅日出康城由第一期入伙而今已經11年，區內亦無生活配套，堪稱「美食沙漠」。《開罐Opener》記者由將軍澳站轉車往康城站，就發現比平常多出大批乘客，不少是一家大細，言談間都表示要去「The LOHAS康城」參觀。不過由地鐵站出發去商場都有一段距離，記者就花了7分鐘才到達商場。

👇👇👇記者帶路，由地鐵站去商場的路線👇👇👇

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行新商場最驚搵唔到廁所

記者到訪The LOHAS康城時，為大家觀察了商場配套。商場暫時只有4間食肆營業，大家前往商場前可預先留意食肆，以免到埗後找不到自己喜歡的餐廳。另外，行商場最怕找不到廁所又或者冷氣太凍要多帶一件外套，記者會提示大家要注意的地方，又會介紹小工具方便大家舒舒服服行街。

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據了解，「The LOHAS康城」只是開放第一期，其餘部分將會在年內分階段開放。作為沙漠綠洲，商場內有齊各式商鋪，例如引入全港獨家的日本室內主題樂園DOCODOCO（冒険の島ドコドコ）、戲院及溜冰場等娛樂設施，想知幾時開幕、好唔好玩，留意《開罐Opener》。

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