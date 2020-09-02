【中秋反傳統】創新月餅大集合　雪糕月餅、貓山王月餅低至6折

傳統月餅食到厭？「優質食品專頁 Deluxe」集合城中多款反傳統、別具特色的月餅，除了傳統鹹蛋黃月餅外，各種創新潮流月餅口味一次過優惠放送，帶你與家人一起味蕾享受，即睇以下優惠詳情：
🥮 Häagen-Dazs™ 雪糕月餅 預購優惠低至6折🥮
Häagen-Dazs將自家品牌的雪糕crossover中秋月餅，特別推出創新破格的「雪糕月餅」！月餅造型精緻典雅，既能享受月餅飽滿口感的同時，又能感受到到雪糕的冰涼甜蜜！加上外形高貴優雅的月餅禮盒，視覺味覺雙重享受，送禮自用兩相宜！6/9號前預訂，即可以優惠價$622買到兩盒Häagen-Dazs雪糕月餅 (原價: $1,026)。換領期為9月23日至10月1日。＞＞立即訂購 Häagen-Dazs-雪糕月餅
🥮半島大廚親自監製 - 稀少糖酥皮金沙奶皇月餅｜月高陞Luna15🥮
由前半島酒店嘉麟樓點心部主管 - 葉潤發師傅原創的酥皮奶皇月餅，不斷改良結合日本最新研發的「日本稀少糖酥皮金沙奶皇月餅」。完美調節餡料和糖分之間的平衡，外皮金黃，鬆香酥化，奶皇餡濃郁。嚴選優質材料，每日新鮮製造，喜歡小甜的健康人士就最為適合！＞＞立即訂購 「月高陞」奶黃月餅
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🥮外脆內軟！半熟月餅2盒8折｜山手作🥮
中秋之際，自己親自動手，簡簡單單做出新鮮月餅亦別有樂趣。山手作出品的半熟月餅，只需用焗爐或氣炸鍋加熱，再掃上蛋液便可輕鬆完成！而且半熟月餅不含任何防腐劑，盡慶之餘，又食得健康又安心！一盒六個裝，合共三種口味：陳皮紅豆、白蓮蓉、黃薑蓮蓉。＞＞立即訂購「山手作」半熟月餅
🥮馬來西亞風味 全部月餅低至65折｜Food Fantasy🥮
Food Fantasy打破傳統月餅口味，首次推出馬來西亞風味月餅與素食月餅的結合，推出新派多元化口味如：提拉米蘇蓮蓉、班蘭蓮蓉、貓山王榴槤冰皮等。特別嚴選天然健康的原料打造，讓你品嚐不一樣的中秋滋味，享受創意十足的獨特月餅餡料！＞＞立即訂購「Food Fantasy」馬來西亞風味月餅
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🥮法式燕窩月餅禮盒 75折｜老行家月餅🥮
老行家將自家的的人氣燕窩系列巧妙地融入到月餅之中，推出用級材料打造的「法式燕窩月餅」，嚴選頂級官燕盞，足料5g燕窩打造而成，保證啖啖滋潤，並利用奶黃軟滑配合蜜製燕窩內餡，達到入口即化層層酥香的口感！而月餅禮盒外表亦充滿法式高貴風格，送禮自用兩相宜！＞＞立即訂購 「老行家」法式燕窩月餅禮盒
🥮貓山王冰皮月餅優惠套餐 75折｜Chum Plus 月餅🥮
榴槤控中秋節福音！Chum Plus選用100%馬來西亞貓山王榴槤果肉打造兩款榴槤月餅：「貓山王冰皮月餅」及「炭燒貓山王冰皮月餅」！榴槤香味濃郁，口感煙韌。 就連冰皮餅皮亦同樣用馬來西亞原材料加上獨家配方製成 ，皮質更香更有層次！自選三盒搭配！＞＞立即訂購 「Chum Plus」貓山王冰皮月餅
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