【月餅優惠】陳敏之餅店「祝奇餅」推低糖月餅禮盒 梵高名畫包裝

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一年一度的中秋節即將來臨，雖然今年疫情反反覆覆，但吃月餅應節又豈能少呢？月餅向來都是中秋節的重頭戲，月餅長得圓圓的，有象征團圓之意，不僅「意頭好」，也造就了一眾吃貨們大快朵頤的好機會。

談起月餅，大家最愛吃一款呢？市面上的月餅款式五花八門，有鹹有甜，舉凡蓮蓉月餅、蛋黃月餅、冰皮月餅、流心月餅，甚至是新派的鮮果月餅、茶味月餅等等，全都各有特色，各有千秋。月餅的款式與口味層出不窮，往往令人欲罷不能，一口接一口，開懷大嚼。

不過，隨著現代人越來越意識到健康飲食的重要性，對於月餅可以說是又愛又恨。因為儘管月餅非常美味，但卻屬於高熱量、高油脂及高糖食物，背後的熱量更是令人不敢想像的。

怕胖的人每到中秋都要躊躇於吃與不吃之間，尤其是本來就愛吃月餅的人，要做到完全忍口的確艱難。那麼如何才能享受到月餅的滋味，同時又不影響體重及健康呢？其實，想要吃得比較健康並非不可行，精明的你不妨可以選擇由麥芽糖醇製成的低糖月餅，來代替高糖又高脂肪的傳統月餅，減輕月餅帶來的「甜蜜負荷」。

健康之選：祝奇餅 Blesscuit 祝‧杏福月餅禮盒

由藝人陳敏之與友人合資創辦的曲奇餅店「祝奇餅」（Blesscuit Bakery），產品一向主打健康和創新，今年就推出了全新低糖「祝‧杏福月餅禮盒」，禮盒內的月餅皆以麥芽糖醇製作，用它來代替砂糖絕對更加健康。麥芽糖醇成分天然，由植物提煉而成，味道與性質與砂糖無異，但卡路里和熱量就足足低一半，特別適合健康一族。

藝人陳敏之合資創辦的曲奇餅店「祝奇餅」今年推出全新低糖「祝‧杏福月餅禮盒」。

祝‧杏福月餅禮盒保留了傳統經典的月餅口味，禮盒內分別有「迷你蛋黃白蓮蓉月餅」及「迷你杏仁紅豆月餅」兩款不同餡料的月餅各三個。

禮盒內分別有「迷你蛋黃白蓮蓉月餅」及「迷你杏仁紅豆月餅」兩款不同餡料月餅。

＜迷你蛋黃白蓮蓉月餅＞

以傳統的烘焙方法，製造出月餅軟滑細膩的口感，採用麥芽糖醇及精挑細選的鹹蛋黃，把蓮蓉的餡料包裹在色澤金黃的外皮之中，為這個中秋佳節增添色彩。

＜迷你杏仁紅豆月餅＞

紅豆的鐵質含量豐富，更可補血。杏仁則含有維生素E、植物性蛋白質、不飽和脂肪酸等。把紅豆的精髓化為內餡，創製出今年新推出的口味––杏仁紅豆月餅，吃一口月餅，彷如吃了一碗紅豆沙糖水一樣，味道細膩，令人再三回味 。

尺寸亦比一般月餅更迷你，細細粒放入口中剛剛好，達到「少吃多滋味」的好處，又能避免控制不住而過量進食的情況！

中秋送禮向來是一大難題，想省卻煩惱的話，以「祝‧杏福月餅禮盒」來送禮也相當得體大方。事關今年祝奇餅找來了Van Gogh SENSES合作，挑選了梵高的名畫《盛開的杏樹》作為月餅禮盒的外包裝。不僅包裝富有藝術感，該畫作概念是源於梵高祝賀侄兒文森特‧威廉姆誕生而創作，所以背後也寄附著無盡的祝福，特別適合趁節日把這份心意和祝福送給身邊人！

祝‧杏福月餅禮盒以梵高名畫《盛開的杏樹》作包裝，送禮一流！

節日特別套裝：祝奇餅 Blesscuit 祝‧杏福月餅禮盒套裝

除了月餅以外，也不能少了一杯香氣漫溢的茶。月餅與茶一向被稱為絕配，紅茶搭配月餅特別能襯托月餅的滋味，降低甜膩感，同時還有幫助消化的作用。喜歡一邊品嚐月餅，一邊嘆茶的話，建議選擇購買價值$654的月餅禮盒套裝，裡面分別有三盒祝‧杏福月餅禮盒，以及一罐防疫靈芝生薑祁門紅茶（10包），除開平均每盒月餅禮盒為$218，變相防疫靈芝生薑祁門紅茶是免費獲贈的，非常划算！

$654的月餅禮盒套裝裡面分別有三盒祝‧杏福月餅禮盒，及一罐防疫靈芝生薑祁門紅茶（10包）

＜防疫靈芝生薑祁門紅茶＞

紅茶：所含的茶黃素和單寧酸比綠茶和普洱茶還要高。喝紅茶來增加抵抗力也是一個不錯的選擇。

靈芝：具有補氣安神、護肝、增強免疫功能、調節人體整體的機能平衡等功效。

生薑：具有驅散寒邪、預防感冒、幫助消化、止嘔防暈、排汗及改善咳嗽等功能。

蟲草花：可有助滋潤喉嚨、抗疲勞等功效，同時可綜合調理人機體內環境，提高抗病能力。

紅茶搭配月餅更能襯托月餅的滋味！

提提你：由即日起於香港01會員專區購買祝奇餅 Blesscuit 月餅，即可享有高達88折的優惠，價錢比起零售價更加便宜！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/27）

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