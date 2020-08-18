【WFH必備】咖啡、養生茶、人氣甘酒 網購買滿 $250 免運費直送

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在家工作， 一樣可以自製茶水間! 「優質食品專頁 Deluxe」本週精選多間優質飲品商店大推折扣 優惠之餘，只要在任何一個商戶買滿$ 250，即可享免運費送遞服務！除了提神必備的咖啡和茶，更加有日本超人氣飲品 - 「米麴甘酒」，即睇以下優惠詳情!

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😋限時85折 - 風靡全日本的美容飲品「米麴甘酒」｜淺草農園😋

日本超人氣「米麴甘酒」，作為零砂糖、零酒精的傳統健康發酵飲品，使用白米、米麴和水天然發酵而成，營養價值極高，老少咸宜，甚至在江戶時期亦受到當時日本政府的大力推廣！持續飲用甘酒可調離腸道健康，幫助促進新陳代謝，能維持身體內外的健康，有著「可以喝的美容液」的美稱！

😋全店8折 - 美容養生｜四季養生茶館😋

想邊喝邊養生？四季養生茶館研發出一系列的養生產品，以顧客的健康為首要目標！20年陳皮冰糖燉檸檬清熱下火、健脾潤肺、潤喉養聲，經常開會、或要與客人溝通的前線客務就最適合不過！

😋99朵玫瑰花勁減$100 - 破格茶店｜茶創樂 😋

「茶創樂」堅持用健康、美味之餘又有趣的茶產品，帶給顧客最優質的茶道體驗！包裝與命名都充滿浪漫氣息的「99朵玫瑰」玫瑰茶，利用了專業技術保護花冠進行包裝入盒，除了有其獨特的營養價值如抗炎、抗腫瘤、預防糖尿病等，更能美容養顏！

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😋品味各地咖啡風味｜今日生活😋

「今日生活」選用不含防腐劑、香精等添加劑的咖啡豆，無論是淺、中深的烘培度，應有盡有！以往需買滿$500免運費，本高週只需買滿$250即可！儲放著幾包咖啡豆，為在家工作的一天補充能量！

😋買任何產品送特選滴漏咖啡｜ 細味公平😋

「細味公平」顧名思義，秉承著公平貿易的原則來選用咖啡豆生產商，即選用培植過程符合社會公平公義的咖啡豆，減少豆農被剝削的機會。細味公平每週末新鮮炒製咖啡豆以確保新鮮度！

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