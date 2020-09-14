吃喝拉撒睡是人類的生活中每日都會做的事，在這樣的日常當中，或許我們都已經麻木了，但原來「拉屎」都能夠悟出一套屬於自己的信念。日本有一位自稱糞土師的男子，堅持在野外排便46年，並為此和妻子離婚，背後原因令一眾網民嘩然。

日本糞土師伊澤正名1950年生於日本茨城縣，從年少時已經熱衷於自然保護運動，在24歲的時候看到一宗新聞，指某地的居民反對興建排泄物處理廠。這使他領悟到，糞便明明是人類自己排出的，人類卻會覺得糞便很臭很髒的事很不合理。於是他決心要用糞便回饋大自然，讓自然循環不息，從此開啟在野外排便的路。

自稱糞土師的伊澤正名。（YouTube@TIMELINE - タイムライン）

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同場加映︰日媒踢爆2020年3種最新出軌模式

出軌永遠是日劇的熱門題材，但現實往往比劇集更戲劇化！最近日本有節目邀請記者爆料，講出近期最流行的3種進化式出軌方式。原來在名人的妻子之間，很流行「AV男優自助套餐」，到底這是甚麼呢？

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