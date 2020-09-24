天文台預測本周中後期有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，至周五（25日）市區最低氣溫降至攝氏24度。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本月底持續有驟雨，中秋節前夕（30日）最高氣溫回升至32度。 天氣轉涼，不少市民都開始預備禦寒物品。日本服裝連鎖店UNIQLO去年推出的HEATTECH毛毯在當地大賣，去年一度在港少量發售引起熱話，今年再度於香港上市，分別於網絡旗艦店及利舞臺分店先行發售。

UNIQLO去年在日本推出的HEATTECH毛毯一開售就引全城瘋搶，網民更指蓋上後10秒即暖，保暖效果極佳，有「苦主」大呻毛毯暖得讓人是無法離開被窩，每天都想跟公司請假，差點被開除，是「溫暖的陷阱」。

男女通用 HEATTECH 單人毛毯 售價$399

今年HEATTECH毛毯再度在香港上市，分別於網絡旗艦店及利舞臺分店先行發售，共有3個顏色可供選擇，包括灰色、淺啡色及深啡色，設兩個尺寸，包括單人及雙人，售價為$399及$499。嫌利舞臺分店太遠的話，其實可以選擇在官網訂購，買任何商品滿$250即可免運送貨，又或者在官網訂購後在附近的門市自提取貨。

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一年容易又中秋，又是時候提醒我們換季了。相信不少人換季整理時都會無從入手，妄想先買一大堆收納用品便能好好整理。但這個想法絕對是錯誤的！台灣IKEA官方部落格近日便跟大家分享換季斷捨離4步驟，教大家先思考後行動，收納新手們必看！

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