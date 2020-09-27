所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

不少男人都希望自己在床上可以龍精虎猛，不過也不要忽視精子健康！哪怕你再持久，花式再多，女伴欲仙欲死都好，如果精子甩頭甩尾，甚至半死不活，都一樣徒勞無功。

想粒粒精子都咁活潑？就要好好留意日常生活了！

所謂工欲善其事，必先利其器，性愛前的飲食也是十分重要的一環，一個不留神分分鐘會出現尷尬場面，更有機會影響床上表現。到底啪啪啪之前應該吃甚麼，有甚麼食物可免則免？

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腎虧大家聽得多，吃得清淡一點、不要吃高鹽分食物等等，相信都是老生常談，不過情趣生活顧問夫人表示，其實日常生日中的小習慣，一不留神都會令腎虧風險大增。港人至愛的打邊爐，原來都是高危活動！

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精子健康的重要性相信我也不必多說，坊間有不少關於精子的傳言，情趣生活顧問夫人表示，不少男性日常生活時，都在不知不覺間殺精，更提出了七件影響精子健康的生活小事，請大家多多注意。

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