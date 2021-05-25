日本住宿｜《鬼滅之刃》迷必去！格局激似無限城　梯田溫泉富特色

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-05-25 18:02

還不能輕易踏出國門的現在，對每年不去幾趟日本就覺得渾身不自在的你來說，是否已在心中沙盤演練個幾多次，希望在不久的將來可以實現的東瀛之旅呢？若你剛好也因《鬼滅之刃》的戛然而止感到悵然若失的話，那就來將這個在《鬼滅之刃》的愛好者間被視為聖地、堪稱活脫脫就是「無限城」、位於會津的蘆之牧溫泉「大川莊」列入下次旅程的必去景點吧！

被按了近20萬次喜歡！就是要推廣家鄉美景

推主四季しのぶ＠shikishinobu向大家介紹了位於福島會津的蘆之牧溫泉一帶、這間在某個圈子內默默成為話題的「大川莊」，並期盼大家在疫情告一段落後能親眼見證這將令人心動不已的絕景。

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沒想到這個小小的宣傳在Twitter上竟獲得了將近5萬個轉推、收獲了逼近20萬個喜歡，本來只是「某圈子」間的口耳相傳，這下突然就獲得了大家的一致認證：這個空間儼然就是《鬼滅之刃》裡的「無限城」啊！

尤其是這個一進大廳就會映入眼簾的懸空舞台，搭配演奏著三味線的女樂師，讓人不禁想驚呼這難道是請來了《鬼滅之刃》中的鳴女、又稱琵琶女來進行迎賓演奏嗎？

其實在這個Twitter爆紅之前，就已有部分《鬼滅之刃》的愛好者悄悄地表示「大川莊」的內裝真的好像無限城。待這個推特爆紅後，還感嘆好險不是只有自己這樣想！更有人恍然大悟表示過去前往投宿時就覺得「感覺有在哪裡看過......」，後來才發現原來就是《鬼滅之刃》內的無限城啊！

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梯田上的露天溫泉？

當然除了旅館的內裝會讓人不禁聯想到「無限城」之外，其實蘆之牧溫泉「大川莊」本身就是一間非常富有特色的溫泉旅館。其露天溫泉是以梯田為印象設計的「四季梯田舞台」，入浴時可充分享受來自溪谷的四季魅力，體驗所謂天人合一的壯闊與開放感。

甚至還有曾到訪的旅客覺得自己簡直就像是泡在浮於半空中的溫泉！對沒有懼高症且喜歡泡露天溫泉的旅人來說真的是豈能錯過的難得體驗。

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在遠離塵囂處細品四季和美食

大家對溫泉旅館除了追求超現實的入住環境和溫泉之外，美食也是旅程幸福指數的重要指標。「大川莊」在這個部分當然也不馬虎，有旅館自豪的懷石料理及自助餐兩種形式，嚴選當季食材來招待顧客。想要了解這塊在歷史上佔有重要地位的大地究竟孕育出怎麼樣的美食嗎？來這裡就對啦！

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坐落於半山腰的「大川莊」，在大自然的環抱下特別能感受到四季的交替與流動。大家最愛的楓紅、雪景，甚至是櫻吹雪，只要在相對應的季節造訪絕對能讓你大飽眼福。

時尚與和風兼容並蓄、任你挑選

溫泉旅館雖多標榜日式的客房裝潢，但「大川莊」毫不偏頗地提供洋室與和室兩種裝潢供選擇。不論那一種房型均能感受到設計上的用心，燈光的演出和靜謐的空間讓人不自覺地身心靈都獲得舒緩和放鬆。

相關資訊 會津蘆之牧溫泉「大川莊」 地址：福島縣會津若松市大戶町蘆牧下夕平984 電話：+81-242-92-2111 / +81-242-92-2555 交通方式：至蘆之牧溫泉站下車後可轉搭免費接駁車（需預約）

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