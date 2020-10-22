少女革命｜童年睇唔明　女性從待拯救公主蛻變成王子的劃時代經典

在女孩生長成女人的過程，多多少少都讀過言情小說與少女漫畫。少女漫畫啟蒙了懵懂無知少女們對愛情的想像。少女們都幻想過自己成為漫畫中的女主角，會在一個浪漫的時刻遇到命定中的白馬王子。1980年代到1990年代是少女漫畫百花齊的年代，而這些少女漫畫與其改編的動畫豐富了成千上萬少女的童年更是塑造起青少年愛情觀的重要讀本。

遙記小學時在電視上看到《少女革命》的動畫，馬上就對齊藤千穗筆下纖弱細長的人物畫風吸引，穿著歐風軍裝的人物，浪漫的薔薇圖騰，隱含的符號，華麗且帶有儀式性質的場景，深沉隱晦的對白這些特點都是《少女革命》有別於其他少女動畫的特色。但也因為其劇情暗藏的符號跟隱喻過多導致《少女革命》在當時是個不慍不火的作品，不過隨著時間推演，《少女革命》劇情也逐漸開始被大眾討論，成為了少女漫畫的經典之一。隔了10幾年重新觀看《少女革命》動畫才發現這部作品是個跨時代的劇作，裡面深藏了許多前衛的觀念，對於女性主義的讚歌。

+ 13 + 13 + 13

《少女革命》（日語：《少女革命》ウテナ）是以動畫監製幾原邦彥為首率領的團隊BE-PAPAS製作之原創劇本和設定，齊藤千穗為原案與人物設計。《少女革命》動畫劇情講述女主角天上歐帝娜小時候曾被一名王子所拯救，王子留下了一枚印有薔薇圖騰的戒指並允諾未來與她相見，歐帝娜期許那一天的來因為太過喜愛王子決定自己成為王子。

在學校總是以男子制服與合身短褲現身的歐帝娜，總是被學校老師批評「女生應該要穿輕飄飄的裙子。」、「你無法成為王子因為你是女性。」等性別刻板印象，不過體育萬能的歐帝娜倒是樂於做自己。而本作另一位女主角-姬宮安希是一位皮膚黝黑，盤髮，總是以敬語與人溝通，戴著圓框眼鏡的少女。個性沉穩寡言，溫柔到似乎沒有自己的意見與想法。姬宮另一個身分是「薔薇新娘」，據說得到薔薇新娘的人即可獲得世界革命的力量，因此各方決鬥者放學之後會在學園裡的決鬥塔進行劍術對決。薔薇新娘的存在無不顯示出了社會中將女性當作獎品的陋習，封建保守社會中經常性會有將女性當作活籌碼的事件發生。薔薇新娘在決鬥中大多時間在是一位旁觀者，等待著勝利者出現，她漠然的微笑不發一語，在這個制度之中她是失去話語權的，在這個婚姻狀態中是一個被支配他者的存在。

動畫中薔薇新娘的形象。（《少女革命》宣傳圖片）

童話故事裡的公主遇到了災難等待著王子來拯救，這樣的劇情屢見不鮮，但是《少女革命》點出了一點:為什麼只有男性可以當王子，女生不能拯救公主嗎?歐帝娜在與姬宮安希相處的過程中她發現了友誼還有她萌生了想要拯救眼前這個女孩的念頭。在《少女革命》的故事中，學生會中的男性或是女性都被女學生當作王子一般的崇拜，即使這些王子有著不為人知的黑暗面，花花公子，多角關係，對女性施暴，他們仍在這個社會中有著崇高的地位。

當全天下女孩都還是公主的時候，搶走王子的女性 (且無法成為公主的女性)就是魔女。

在現實社會中與高富帥王子交往的女性總會被其他女性投以嫉妒的眼光，這樣的女性被指涉為魔女，成為眾矢之的人人得而誅之，姬宮安希就是這樣的存在，在眾多女性的怨恨下忍受萬劍穿心之苦。我無法定義《少女革命》是否是一部「反王子」的動畫作品，但是從鳳學園中扮演王子拯救公主的遊戲中，有許多發人省思的想法，首先從性別二分法來分出王子與公主，對照出主動與被動，侵略與保守，成就與犧牲這些狀態。而《少女革命》就是對這個保守老舊的框架提出革命的挑戰。

相關文章：美少女戰士十大人氣排名 月野兔超班 火野麗、水野亞美排第幾？

+ 39 + 39 + 39

歐帝娜從扮演王子的遊戲成為了真正有王子精神的角色，最終對決中，歐帝娜了解到自己不是因為憧憬王子才身穿男裝成為王子，也不是因為少女天生對王子的嚮往，而是對姬宮安希的真摯感情與憐惜讓她挺身而出，向「世界的盡頭」也是最強的王子—鳳曉生對決。從童年陰影中被拯救的歐帝娜成為想要拯救他人的角色，歐帝娜告訴我們的是「王子」不應該是被性別定義的名詞而是由精神所定義的。

最終《少女革命》結尾中，象徵幸福快樂的永恆城堡碎裂了，校園裡流言蜚語四起，學生們也逐漸忘卻那位穿著男裝的少女，看似一切都沒有發生過。天上歐帝娜的革命並未成功…..嗎?最後的答案就在姬宮安希的改變，她脫下了象徵束縛的眼鏡、放下長長的捲髮，離開了學校。從這一天開始她不再是任人魚肉的「薔薇新娘」而是擁有自由意識的姬宮安希，「這次換我來尋找你了，歐帝娜。」真正革命是從姬宮的內心開始，體制看似並未改變但是我們仍發現小小的齒輪開始轉動了，她了解自己也可以成為守護自己以及他人的存在，她的命運不再掌握在他人手中。

童年時候的我對於《少女革命》的劇情百思不得其解，成年的我重溫這部動畫卻從其中得到極大的體悟，《少女革命》的動畫不只傳遞出女力的覺醒，它同樣也從劇情傳遞出各種不同形式的愛戀，而這些愛可能成為傷人的利刃也有可能成為守護他人之劍。我很驚訝從90年代的少女漫畫跟動畫窺見對女性的能動性的讚頌。希望每一位女性都能從被拯救的公主蛻變成為心目中獨一無二的王子，總有一天能一起閃耀。

相關文章：【Netflix】20部經典動畫推薦！EVA、銀魂、獵人、一拳超人仲有……

+ 58 + 58 + 58

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：嘎拉嬉皮GALA，原文：那一年我們一起看的少女漫畫(一)—少女們的革命尚未成功，從公主蛻變成王子的華麗旅途。】