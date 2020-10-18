港日情侶四大文化衝擊！日本男生超愛美？唔開「翻譯機」就講錯嘢

即使男女雙方都是香港人，不同家庭背景下長大的男女也會有文化差異，更何況是異國戀？以下我就整理了港日戀愛時自己親身遇到的四大文化衝擊，如果想跟日本人好好戀愛，就要做好心理準備在這些文化差異下相處啦～ （以下內容節錄自《居日菜鳥の求生術—港人在日的生活攻略本》。）

▼▼▼即睇香港女生VS 日本男生的四大文化衝擊▼▼▼

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1. 日本人說話轉彎抹角是在考我腦筋急轉彎嗎？！

首先第一點，只要在日本生活過的外國人都一定有同感，就是日本人說話常常轉彎抹角！明明只要說「好／不好」就可以了，可是日本人偏偏要帶你遊花園再上太空漫遊幾個世紀，到最後還是不會跟你說到底是「好」還是「不好」，要人家花盡腦汁去揣摩他們的心意。我們香港人最喜歡開門見山，單刀直入，剛好在說話直接這方面我又特別像個香港人，所以每每聽到他們遊花園就會心想：好煩啊啊啊～～～～

又有時只是簡單問一句：「這道菜好吃嗎？」日本人可能會答你「普通地好吃」（普通に美味しい）、「不思議的味道！」（不思議な味！）等模棱兩可的答案，最初我來到日本時真的不明所以，現在住久了腦內就會有部自動翻譯機，「普通地好吃」算是「比一般更好吃」，不過又未到非常好吃的級數；「不思議的味道」是有點怪怪的，如果要在好吃和不好吃之間選擇，就算是不好吃了。

工作的時候，遇到日本同事、客戶遊花園，我當然會努力去揣摩他們的意思，畢竟我們是異鄉人，融入日本的文化是必須的。不過在工作以外，跟男朋友相處時，我就會間歇性關掉腦袋內的「日本人轉彎抹角翻譯機」，也因此鬧出過很多笑話～

話說我們去香港迪士尼樂園玩的時候，發現那裏有很多漂亮的手機殼，可以自選款式和印上名字，因為我們都剛好想換個手機殼，就決定一人買一個。那時芋頭（編按：作者男朋友）問我：「你不跟我選一對的手機殼也沒關係嗎？」（お揃いしなくても大丈夫？）那時我以為他覺得我想選跟他一對的情侶裝手機殼，如果我想的話可以配合我，可是我心裏覺得沒關係啊不用特地遷就我，難得來到選各自喜歡的就好了，所以就答他：「我沒關係的不用在意～」。他就說那好啊我們各自選吧。到後來大家都選好了之後，他又再次問了我一樣的問題，可我仍未發現他真正的想法，只是回道：「我真的沒關係，不用勉強遷就我要一樣款式的，而且我這款也很女性化，跟你不適合」，如是者我們就各自買了不同款式的手機殼。

一直到我們回到日本，有一天他一邊裝哭一邊說：「今天同事讚我的手機殼很可愛，問我是不是跟女朋友情侶裝⋯⋯我說不是啊，女朋友不要跟我用情侶裝手機殼……」這時我才恍然大悟，原來那時他問我「你不跟我選一對的手機殼也沒關係嗎？」的真實意思是「我想要跟你用一樣款式的情侶裝手機殼」，我卻一直沒發現！從那天開始芋頭就一直笑我很「KY」，「KY」是日文「空気読めない女 」的簡寫，意思是不懂觀言察色，我倒反駁不了。說話轉彎抹角的日本人跟不懂觀言察色的香港人湊在一起很易生出誤會，不過只要各自都為對方努力，日本人說白一點，香港人多想一點就可以解決，現在回想起其實這些小誤會都是很可愛很有趣的回憶（芋頭：一點都不有趣，KY ！！！！），好啦對不起嘛～～～

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2. 香港人不說場面話日本人內心很受傷！

日本人是一個很考慮他人想法的民族，為了不讓別人受傷害，他們從小就習慣了甚麼都要先讚美，所以大家可以想像到當他們遇上不習慣說場面話的香港人時，內心會受到幾大傷害！以前我曾經在澀谷做過一個街頭訪問，日本人認為逢女讚「可愛」，逢男讚「帥氣」是基本，如果對方真的太醜讚不出口，可以轉移讚「衣服很時尚」、「髮型很好看」等等。萬一對方外表真的一無是處，說出來會對不住自己良心，日本人就會讚：「你很善良」，總之不理三七二十一先讚就對了！

雖然來日本幾年了，我也習慣了「萬大事要先讚好」的原則，可是有時錯過了讚美的黃金時間，就會不小心傷害到日本人啦。有次芋頭親自下廚，吃起來就是一般的飯菜，沒有特別好吃，也沒有特別不好吃，就是「普通地好吃」的那種。那時我吃了幾口，說：「謝謝你煮飯給我吃，辛苦你了」之類，沒有說「好吃」，芋頭就說：「我一定煮得很難吃⋯⋯不然你怎麼會不說好吃？正常大家吃一口就會說好吃的⋯⋯」沒錯！我做錯的事就是「沒有第一時間讚好吃」！我應該要先說「好吃」，之後才可以說其他話，如果覺得太鹹，可以說「很好吃！下次想試試比較少鹽的版本，也許也會很好～」之類，這樣對方就會明白「其實有點太鹹了」，可是又不會覺得難堪。總之一定要在吃第一口後把握黃金時間說「好吃！」，不然之後再說千百萬次好吃，對方都已經受到傷害了。

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3. 日本男生超愛美！可以不要再偷用我的護膚品嗎？

相比香港男生，日本男生真的愛美多了！日本社會很注重外表，從商品的外表到人的外表都一樣重要，所以日本人很願意花時間在美容和打扮上。我認識的日本男生90％都跟女生一樣會做足洗臉、護膚等皮膚護理，就連香港男生最討厭的防曬臉霜、手霜和護唇膏，他們都會好好塗上。芋頭以前都是用自己買的護膚品，後來發現我的護膚品好像比較好用，常常都「借」來用，最後索性跟我一起去專櫃買護膚品，做皮膚測試、諮詢等，連專櫃小姐都認得我們（笑）

（《居日菜鳥の求生術》授權使用）

除了皮膚護理之外，日本男生又很重視他們的髮型和眉毛。頭髮基本上一個月就會去剪一次，去時尚的髮型屋剪個上班日可以把瀏海梳起，放假時可以把瀏海梳下來的髮型。又因為大部分上班族都會梳起瀏海，兩條眉毛一覽無遺，所以他們又很注重要修眉。我以前修眉都只修會被看見的那一邊，看不見那邊就懶得修，結果被芋頭吐槽好幾次：「好像我修眉比你還多，你甚麼時候要修修另一邊眉毛啊～」果然愛美不只是女生的天性，日本的男生甚至比我更愛美呢！

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4. 港女還在睡覺時日本女生在做早餐給愛人吃

最後一點就是：日本男生都會很期待另一半每一天都做早餐給自己吃，甚至有不少女生認為做早餐給自己的另一半吃是光榮和責任！單看日本男士求婚時的名言：「你願意每天早上都做麵豉湯給我嗎？」，就知道日本文化中女生做早餐給對方吃有多理所當然！我一直都不知道日本有這可怕的「女生做早餐文化」，一直到我跟芋頭搬在一起之後，他才說：「我的願望就是你每天都做早餐給我吃，可是每天早上你都睡死了⋯⋯嗚嗚」（又裝哭！）

不要說早上特地爬起床做早餐給對方吃，我根本連自己吃早餐的時間也沒有，每天起床後忙着化妝出門，能多睡一分鐘就多睡一分鐘，要我學日本妹早起床做早餐真的太高難度！不過我也明白要是我真的堅持完全不做早餐，或是芋頭堅持一定要我做早餐，無論是哪個做法都對我們的關係有負面影響，所以最後我決定在假期的時候努力做早餐，這樣雖然未算達到日本人理想的早餐狀態不過也足以逗芋頭開心，這樣我也不用再聽他裝哭啦（笑）。

平日上班前哪有時間在家慢慢煮早餐！能吃個水果乳酪已經是奇蹟了！（《居日菜鳥の求生術》授權使用）

書名：居日菜鳥の求生術—港人在日的生活攻略本 作者：Mika

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】