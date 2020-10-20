《境遇之數》劇評︰Viutv熱播中！邕聖祐辛叡恩「雙向單戀」錯摸

最近的韓劇可謂是集中爆發。還沒從《惡之花》中最慘男主李準基的魅力裡走出來，就爬上了李棟旭《九尾狐傳》的牆頭。裴斗娜的《秘密森林2》也讓人欲罷不能。或題材沉重，或畫風暗黑，不得不說韓劇真的很偏愛這種深沉的調調。不過看多了難免覺得有些壓抑。今天筆者就來給大家換換口味，推荐一部「清流」韓劇——《境遇之數》。

該劇是韓國JTBC電視台於9月推出的愛情喜劇，目前更新了四集，每集一個小時左右。製作班底相當亮眼，由《我的ID是江南美人》崔成範執導（所以這部劇裡有很多《江南美人》的熟臉就是了），《梨泰院Class》的聯合製作公司知音Contents製作。

+ 13 + 13 + 13

男主邕聖祐是韓國偶像，和姜丹尼爾、賴冠霖同屬一個組合WANNA ONE，之前出演過JTBC的月火劇《十八歲的瞬間》。曾經有人說過：演員在上綜藝，偶像都去演戲了。仔細一想，還真是這個趨勢。

而女主則是98年的妹子辛叡恩，出道兩年，無論是演戲還是主持都表現得可圈可點。雖然對於觀眾來說，男女主還算是生面孔，但架不住兩人本身的青春感與這種酸酸甜甜愛情劇契合度極高。以至於只要男女主站在一起，畫面就清新起來了。

該劇講述的是一個關於「十年」的故事。一個落花有意流水無情的故事。一個眾人皆醒唯我獨醉的故事。簡稱「單戀」。全身心的愛慕，全身心的付出，眼裡看的，心裡想的全都是那個人，就像中了「境遇之數」的詛咒。因為那人的快樂而喜悅，因為那人悲傷而哭泣。短短幾年，怨憎會、求不得、愛別離都嚐了個遍，結果卻只感動了自己。淒淒慘慘戚戚，大抵就是如此。女主景雨妍就是資深單戀受害者。

28歲，身邊的朋友已經成為了檢察官或者高級代理那樣厲害的人，只有她還是咖啡店的臨時服務員。偶爾靠設計明信片和手賬本補貼家用，但她真正的夢想卻是成為一名作家。她堅持著以夢為馬、仗劍天涯的瀟灑，但在媽媽眼裡，搞文學＝無業遊民。

更多精彩韓劇劇評：

《優雅的朋友》劇評：《夫妻的世界》升級版 全員出軌直迫19禁！

《惡之花》劇評：雙面人夫李準基殺人唔眨眼 偏娶刑警妻挑戰天理

【夫妻的世界劇評】出軌渣男非最揼心！劇中5個女人的軟弱更可恨

《機智醫生生活》劇評：《請回答》系列編導 醫院延續成人的童話

梨泰院Class劇評：爽!反社會人格女主喪摑仇家15巴 成功定調全劇

事業不順，感情也開不了花。戀愛談了十幾段，都沒有甜甜的感覺。這並非遇人不淑，而是雨妍自己知道，她不愛他們。連對方的示愛也無法讓她的心死水微瀾。

心只有那麼大，如果一開始就住了人，別人無論如何也不能再進去了。雨妍的心房裡，住了李修。這一切還得從他們的學生時代說起。在每個故事裡，成績優異，長得又好看的女孩子總是容易被嫉妒，也總是有一個騎士會默默守護她。幸運的是李修就是雨妍的騎士，而不幸的是，這個騎士和其他的不太一樣。因為某些原因，李修的性格十分彆扭。他毒舌﹑自戀﹑ 心口不一。

雨妍在日復一日的相處中察覺到了李修對自己的特別。（《境遇之數》劇照）

連女主有時都覺得，李修除了帥簡直一無是處。但雨妍還是淪陷了，她在日復一日的相處中察覺到了李修對自己的特別。他會告訴雨妍反抗表裡不一的小姐妹。藉口惡作劇為她清除門後的板擦，怕雨妍傷心還不讓她知道。大家都滿心期待，甜甜的戀愛要開始了嗎？可是，進度條發出了警告——事情並沒有這麼簡單！

傷心的雨妍躲在房間裡一遍遍回想過去，難過的不能自已。見不得女兒傷心的媽媽告訴雨妍：痛苦是暫時的，可遺憾是一輩子的。如果現在不說，李修就永遠不知道了。

（《境遇之數》劇照）

沒錯，比你不愛我更慘的是，你都不知道我愛你。雨妍決定不留遺憾，她興沖沖地跑到機場，連珠炮一樣對李修表明了心意。對嘛，女追男隔層紗，只要我主動，沒準過幾年孩子都會大了。就在二人的心意幾乎已經確定，觀眾已經在搬民政局的路上時，編劇的鬼點子來得猝不及防。

朋友。是我們的開始，也是我們的結束。是你的托詞，也是我的詛咒。可你一定不知道，從那天以後，我再也沒有真心愛上過誰。

就像《十五年等待候鳥》裡黎璃每一年都會在日記本上寫下：今年不要再喜歡裴尚軒了。雨妍也每一年都告訴自己，不要再喜歡那個人了。可手機的款式換了好幾個，號碼卻像是刻印在心裡一樣忘也忘不掉。每一年打的電話，每一次或強顏歡笑、或撕心裂肺的告白都沒有得到過回應。哪怕是多年以後，李修成為了知名攝影師回來了，還是以朋友的名義拒絕著雨妍。這麼好看的小姐姐，拒絕了不會心疼嗎？？？

哪怕是多年以後，李修成為了知名攝影師回來了，還是以朋友的名義拒絕著雨妍。（《境遇之數》劇照）

而對雨妍來說，生活上的困窘還能勉強熬過去，心靈上的煎熬要怎麼熬過呢？一邊說著讓我人心痛的話，一邊以朋友的名義曖昧不清。不娶何撩？？忍不住合理懷疑，李修可能是吃了隕丹。而女主也終於意識到一件事：大發！這壞東西不是在騙我吧？失望攢久了，心也就涼了，那就做朋友吧，只做朋友。當我不愛的時候，我就是鈕祜祿．雨妍。

姐姐好颯！氣場全開的雨妍不但得到了新的寫作機會，還在陰差陽錯之下撿到了一朵桃花。至於怎麼個陰差陽錯法，筆者就不劇透了。可以透露的是這朵桃花溫柔體貼，酷愛直球，拒絕曖昧，稱得上是質量上乘，硬生生把男主襯成了反面教材……以至於彈幕裡的男主粉和男二粉每天都在「撕」誰是官配，但有什麼用呢？還不都是女主的。（手動微笑）

等李修意識到這是場長達十年的雙向單戀時，事情的發展已經超出他的預期了……（《境遇之數》）

自從男二出現以後，你看，男主他急了。早年經歷讓李修心中一直有個結，因為怕結束，所以不敢開始。而等他意識到這是場長達十年的雙向單戀時，事情的發展已經超出他的預期了…

除了愛情，劇中雨妍和閨蜜的友情也超暖心催淚。縱使我在外人面前一文不值，你們也將我視為至寶。霸凌，房租，月薪，轉正，升職，父母的期望，婆媳矛盾，大齡單身女性遭遇的性別歧視……生活的殘酷處處都有，好在每個人都用溫柔小心翼翼地為對方包裹著那些尖銳的棱角。

願你不受單戀的苦，不懂愛人的涼。願你言笑晏晏，願與你年年歲歲長相見。在閨蜜的助攻下，李修能不能追回日漸疏離他的雨妍？後面是不是大家最期待的追妻火葬場？這才第四集，我們慢慢看吧。

【相關圖輯】盤點Netflix 10月N部最新上架影劇：《陰宅怪事》、《末代皇帝》…

+ 43 + 43 + 43

【本文獲「電影舖子」授權轉載，微信公眾號：movpuzi】