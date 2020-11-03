美妝護膚產品日新月異，在眾多產品中，究竟該如何選擇？近日日本藥妝店品牌Tomod's台灣分部與日本美容雜誌《LDK the Beauty》合作，公布媲美專價等級的優秀美妝產品Best10，產品涵蓋多個範圍，分別有美妝、護膚、潔面及護髮等，而且大多在香港均有發售！一起來看看都有甚麼，讓你在購物前能有所參考！

不少上榜產品在香港均有發售！（Tomod's）

日本美容雜誌《LDK the Beauty》一向以使用者角度進行公平實測及不承接對配廣告而受讀者歡迎及參考，是次與台灣Tomod's合作，精選出在嚴格實測的平價卻達專櫃品牌質素的美妝產品Best10，讓小資一族能應使則使。當中有大部份在香港各式個人護理、美妝商店或日式美妝連鎖店均相當容易找到，大家不妨多留意！👇👇👇點圖睇平價美妝好物Best10👇👇👇

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進入秋冬季，天氣變得乾燥，相信不少人都隨身預備一枝潤唇膏。在市場上眾多選擇中，邊支才是平靚正之選？具有防曬功能的潤唇膏又是否必須？消委會早前測試市面上共45款潤唇膏，《開罐 Opener》為大家精選消委會評分最高，價錢在$50之內的9款潤唇膏，以及提供搽潤唇膏時要注意的５大要點。👇👇👇點圖即睇有邊9款唇膏👇👇👇

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