無印良品一向以簡約風和貨品種類多元而獲得大眾喜愛。可是眾多產品確實花多眼亂，若不想錯誤投資、或資金有限，不妨考慮日本用家和員工的意見！日本潮流雜誌《Steady》近日公開日本用家及MUJI門市員工的至愛產品調查結果，當中產品包括各種美妝及生活雜貨，全部在香港有售外，重點是全部價錢低於$100或以下！

（Instagram@ellililly）

相信學生一族們到無印良品除了留意各式文具，美妝護膚品和生活雜貨亦是必看的區域之一！不過眾多產品究竟該如何選擇？不妨參考日本用家及MUJI門市員工的MUJI產品至愛清單！這些產品除了定價不高易負擔外，質素亦受一眾用家認證，而且當中多款護膚品均有多個大小選擇，不論你預算不多、想先試用一下，還是大學生住宿舍想要少容量一點的產品同樣適合！👇👇👇點圖看受日本用家推介的8款無印良品商品👇👇👇

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踏入11月，不少品牌都借內地的雙11購物節，趁機推行大減價促銷。尤其今年因受疫情影響，零售業大受打擊，商家都希望在年尾幾個大時節可以增加營業額。故雖然距離11.11還有一星期，各大品牌已紛紛推出各種優惠，當中包括多個人氣品牌如Nike、adidas、無印良品及Reebok等，另外網購平台GMarket和ZALORA亦有趁機推出優惠。各大品牌優惠活動時間略有不同，即睇下文記者為大家整理的10大雙11購物優惠。👇👇👇點圖即Nike優惠詳情及減價款式👇👇👇

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