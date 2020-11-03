踏入11月，不少品牌都借內地的雙11購物節，趁機推行大減價促銷。尤其今年因受疫情影響，零售業大受打擊，商家都希望在年尾幾個大時節可以增加營業額。故雖然距離11.11還有一星期，各大品牌已紛紛推出各種優惠，當中包括多個人氣品牌如Nike、adidas、無印良品及Reebok等，另外網購平台GMarket和ZALORA亦有趁機推出優惠。 各大品牌優惠活動時間略有不同，即睇下文記者為大家整理的10大雙11購物優惠。

各大人氣品牌均於1月上旬舉辦減價活動！（Nike、MUJI）

【1】Nike：指定產品折上折優惠低至5折

即日起至11月11日，凡於Nike官方網頁購買標有「買滿3件指定產品可享不只5折優惠」的指定產品，買2件可享額外8折、3件或以上可享額外75折，指定產品包括不少已減價產品，不少款式折上折後可達5折！正價產品可參與湊單但不會獲得折扣。另外登記成為Nike會員即可享免運費。👇👇👇點圖即睇精選減價款式及獲取優惠碼👇👇👇

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【2】adidas：限時優惠低至半價

adidas將於11月逐步推出各式優惠，現階段由即日起至11月5日，將有五天限時優惠，購買指定鞋款2件可獲4折、3件或以上可獲半價優惠，只要產品標明「三件額外5折」即屬指定產品。雖然adidas經常有減價，但達5折的時候則不算多，因此現在亦不失是入貨好時機。現時全網均有免運費優惠。👇👇👇點圖即睇精選減價款式👇👇👇

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【3】Reebok：4大主題限時優惠 減至$299起

Reebok即日起至11月15日推出「Sale The Unexpected」限時優惠，除了2件或以上指定產品6折外，亦有分4階段推出4個優惠，分別為11月1至3日「Classic Day」、11月4至6日「Running Day」、11月7至9日「Training Day」及11月12至14日「Women Day」，會就主題推出相應鞋款系列，折扣高達3折，最平$299便能買到經典鞋款。現時全店均免運費。👇👇👇點圖即睇精選減價款式👇👇👇

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【4】MUJI：MUJI WEEK全店9折 指定商品低至63折

繼5月後，無印良品（MUJI）終於推出今年第二次的MUJI WEEK減價活動！是次減價將於11月6至15日起一連十日舉行，減價活動中包括多款指定商品如秋冬服飾、生活用品及個人護理和日用品等。另外MUJI passport會員更可專享全店（包括購物及餐飲消費）額外9折！👇👇👇按圖看限定激減商品👇👇👇

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【5】Catalog：集多個品牌精選產品 最平$31有交易

Catalog於即日起至11月20日，推出「11.11激賞祭三重賞」，購物淨值滿$1111及$1600再輸入指定優惠碼即減$111及$211，另外買滿$1300亦會贈送旅行袋一個。三重賞以外，亦有不少11.11網店獨家限定價優惠，精選波鞋$151起、服裝$101起、袋款及配件$31起及任選5對襪子$111。Catalog集合多個品牌，選擇會比單一品牌官網更多，不妨跟朋友夾單。👇👇👇按圖看減價商品及獲取優惠碼👇👇👇

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【6】GMarket：運費折扣低至1.3折

一向集多個韓國品牌的GMarket於即日起至11月12日，推出「MEGA G狂歡節」。當中最吸引必數運費折扣，香港區運費（SF INTERNATIONAL）折扣最高達1.3折，0.5kg重量運費由20000韓元（約港幣$137）減至2620韓元（約港幣$18），不過要注要重量越多、折扣會越小。另外亦有不同優惠券及指定減價商品！當中不少在香港的人氣品牌如innisfree及Laneige均有減價，就算加上運費及匯率差價，GMarket的價格亦較香港門市便宜$40至$50元，值得入手！👇👇👇按圖看優惠券詳情及減價商品👇👇👇

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【7】HKTVMALL：35間店感謝祭減價 1111當天額外95折

即日起至11月11日，HKTVMALL設35間店每日一店減價，品牌相當多元化，除了各式生活用品、食品，亦有不少潮流品牌如FILA、Champion及Chocoolate等。另外於11月11日當天，輸入指定優惠碼「5offthx」亦設商戶額外95折優惠。👇👇👇按圖看每日一店減價有咩品牌👇👇👇

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【8】ZALORA：折扣優惠+現金回贈

一向集多品牌、多種類產品的網購平台ZALORA，今次推出的雙11優惠亦相當多元化，即日起至11月15日，分別根據產品種類如護膚品及服飾推出各式優惠碼，例如「早鳥優惠：Dior,Chanel額外75折」、「精選名牌額外7折優惠及5%現金回贈」。另外亦有各種已減價貨品選購，相當花多眼亂。👇👇👇按圖看減價商品👇👇👇

【9】SASA：指定貨品1折起

即日起至11月13日，指定產品低至1折起發售。產品將分4階段進行，產品種類包括各式護膚品、化妝品、口罩及香水等。另外亦有多款每日限量111件以$1.1加購的人氣商品選擇。👇👇👇按圖看減價商品👇👇👇

【10】淘寶／天貓：搶紅包＋跨店優惠

來到雙11始祖，當然還有淘寶及天貓優惠。今年淘寶雙11將分為兩階段進行，分別為11月1至3日及11月11日全日，雙11當天下天的產品可於11月4至10日預先購買。除了有以往傳統「搶紅包」以外，亦有跨店購物優惠，天貓跨店買滿$300減$40，淘寶跨店買滿$200減$25、滿$1000減$50。

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