正能量天使我妻由利佳！日本美少女戴助聽器在寫真界闖出一片天

日本寫真界競爭激烈，要如何在無數五官精緻、身材誘人的女優中脫穎而出、讓人印象深刻不是一件容易的事。而今天要介紹的這位美女「我妻ゆりか」身世獨特，不僅勵志也令人心疼，因為她先天生就聽不見，患有感音神經性耳聾，但憑藉正向積極的心態，加上甜美臉蛋和姣好身材，累積了大量粉絲，在寫真界闖出一片天，快跟著 GQ 一起看看她勵志的人生故事！ 文：Amber Chan, Adam Lin（GQ Taiwan）

出生於日本千葉縣、今年 20 歲的我妻ゆりか，接受日媒訪問時曾透露，因為天生耳聾，從 3 歲就開始接受特殊的發音課程，練習如何正確使用自己的舌頭和聲帶。也因為學習說話時經歷許多困難，小時候經常引來同儕嘲笑與霸凌。尤其是音樂課的時候，必須在全班同學面前唱歌，但因為耳朵缺陷，要達到正確的音準簡直就是難上加難。這些經驗也使她學會在與人互動時產生戒心，而懂事的她為了不讓家人擔心，更決定不向媽媽抱怨。

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一直到了青少年時期，我妻ゆりか才慢慢經過自我調適，學著接納自己的不完美。就算咬字不清楚又怎樣？需要依賴助聽器又如何？這些和別人的不同不會定義她的價值，也不代表她就比別人低劣。她說，自己透過和一般人不同的方式感受著世界，也並不奢求其他人了解她所經歷的一切，已經學會接納並喜歡這個別人眼中看來「複雜」的自己。

現在的她懂得將自己獨特的人生故事化為助力，也不浪費自己出色外表的優勢，積極經營自己的形象，時常在社群媒體上更新美照，造福粉絲，讓人很難不被圈粉。每次發文總吸引熱情粉絲留言：「很可愛耶」、「你的故事好勵志呀！」、「讓我當妳的耳朵」、「是天使吧！」、「加油！」「永遠支持你！」「好佩服你！」

私下的我妻ゆりか興趣廣泛，不只有著活潑可愛的一面，喜歡足球和籃球，也透露自己廚藝很好，喜歡品嚐美食，是個吃貨，更很喜歡獨自到動物園和水族館玩！

看完我妻ゆりか的故事與經歷，你是不是十分佩服她不被先天條件給打倒、積極開創自己人生道路的決心呢？像這樣擁抱自己缺陷，把握自己所擁有的，並策略性放大自己優勢的人生觀，真的很值得大家學習！或許改天經歷低潮時，看看我妻ゆりか自信的笑臉，能夠療癒你的心！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：不一樣又怎樣？戴著助聽器的「正能量天使」我妻ゆりか ，擁抱天生耳朵缺陷 !】