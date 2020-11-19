你認為中國內地哪一個文化差異令你感到最衝擊？最近，有一位在日本長大的中國人，在Instagram發表一系列「中國日常（中国あるある）」插畫，用可愛圖像表達出中日兩地的文化差異，畫出甚少日本人知道的中國內地生活日常，結果大受歡迎，吸引超過7萬粉絲追蹤！

近年中國內地電視劇《陳情令》、《延禧攻略》等在日本大受歡迎，不少日本人開始對中國文化產生興趣。一位在日本長大，並在當地居住了7年的中國人漫畫家及設計師「かいし（Kaishi）」（Instagram＠kaixi_j），近年於網上投稿關於「中國日常」的插畫，用可愛漫畫形式表達中日兩地的文化差異，其中包括：「不用現金」、「廁所大部份是蹲廁」等，取材有趣、貼地，吸引大批對中國有興趣的日本粉絲支持。《Opener 開罐》選擇了其中23件事跟大家分享，你又認為哪一個日常和習慣你最不能接受？

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女生最怕變老，皮膚會隨著年齡的增長而失去彈性、出現皺紋，身材亦會容易走樣。可是，只要keep得好，年過40的女性一樣有吸引力！日本女性對皮膚保養非常講究，一班4字頭的女星不單止皮膚白滑，甚至越大越靚，由頭到腳都散發著成熟女人味。

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