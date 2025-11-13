天氣｜東北季候風殺到11.19一區最低11度　羽絨內要如何穿才最暖

天文台預料，一股強烈東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，本港天氣顯著轉涼，預測下周二（18日）市區氣溫一夜跌8度，降至17度，其後兩日最低也跌至17度；新界地區再低數度，天文台自動分區天氣預報顯示，北區打鼓嶺下周二最低13度，下周三（19日）更降至11度，已達寒冷水平（12度或以下）, 而濕度更低至31%。

說到禦寒聖物相信大家都會想到人均一件的羽絨，以及充滿冬日氣氛的頸巾。然而，頸巾的戴法多樣，不同的戴法保暖效果亦不同。加上，若用了不正確的穿法穿羽絨，更會事倍功半，到底怎樣穿才能把保暖的效果最大化？有日媒實測正確穿頸巾和羽絨穿法，可以令保暖度提升！



女人作為地球上最耐寒的動物之一，無論冬天還是夏天，總能看到她們露出一雙白滑的美腿，就算是嚴寒也無阻她們愛美的心。當你好奇到底是什麼神秘力量，令她們能進化成抵禦冷空氣的超級動物，其實不難發現她們都有一個共通點。

她們的上身都被禦寒衣物包得密實，除了基本的羽絨外，還必備一條頸巾！日本節目《この差って何ですか？》就為這兩種禦寒衣物進行了一項測試，發現穿得越多越厚，不代表越暖，更驚人的是原來一條頸巾便足以讓一個人全身保暖。

節目邀請了幾位女生在羽絨裡分別穿上薄襯衫及厚毛衣，並於室温１０度的房間裡，逗留３０分鐘，測試相關的體温變化。３０分鐘過後脫掉衣服，再以紅外線熱像儀量度表面體温。結果顯示左邊穿薄襯衫的結果，比右邊穿厚毛衣的温度要暖得多。而第二和第三位參加實驗的女生，結果亦相同，可見在羽絨穿薄衣服的保暖效果會更好。專家解釋指因為羽絨裡的羽毛會形成空氣層，能儲存自身體温，因此比起厚衣，穿薄衣能令體温傳導較好，令身體變得更暖。

最有效的頸巾保暖包法

測試者於室温１０度的房間裡，以３種常見的方法戴頸巾３０分鐘，分別是雙重卷法，單圈卷法及領呔卷法，再檢測體温差距，找出最能保暖的戴法。最後發現使用單圈卷法温度最高。專家古賀先生表示單圈卷法令頸部有四層保暖，阻隔外來空氣流入，以確保衣服內的暖空氣不會流失。此外單圈卷法還能暖和全身，因為頸部有大量大血管，夠暖和的話，就能讓熱量流遍全身，連手部温度也上升。

