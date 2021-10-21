天文台預測周四（21日）起天氣將明顯轉涼，預料市區日夜溫差將達8度，最低降至20度。至周五及六（22及23日）溫度更會進一步降至18度！轉季之時，除了要添置衣物外，皮膚的狀態一樣要照顧好！天氣轉涼會令皮膚變緊繃，不好好保養隨時會令臉部出現敏感、發紅，甚至痕癢，而嘴唇亦會較易變乾。不想天氣一轉就皮膚變差，即睇以下防乾保濕貼士。



天氣轉涼會令皮膚變緊繃，不好好保養隨時會令臉部出現敏感！（《三流之路》截圖）

做好護膚，從洗面到選擇護膚品都有要注意的地方！若你是轉季肌膚容易敏感的人，不妨於洗面後，用化妝棉濕敷5至10分鐘，能有效減低緊繃感及痕癢。另外選擇護膚品時亦要多注意成份，例如近年大熱的蘆薈，雖然有鎮定作用，但原來部分產品含致敏成分！想知該成分究竟是甚麼？👇👇👇點圖即睇6大防敏護膚貼士👇👇👇

+ 5

臉部外，嘴唇保養是大家最常忽略的部位，嘴唇乾燥起皮、龜裂、唇紋深、易脫妝等狀況屢見不鮮。不想塗上唇膏後出現礙眼死皮？那就要學會正確護理雙唇的技巧，不妨參考台灣網紅YouTuber Dr. Ivan教4大護唇技巧，讓你恢復柔嫩雙唇！

👇👇👇點圖即睇4招唇部護理貼士、專家推介4款高質潤唇膏👇👇👇

+ 8

以上內容獲Dr Ivan6授權《開罐Opener》分享



每逢轉季，要為皮膚做好預備外，鼻敏感人士一樣要小心！因為朝早特別容易鼻敏感發作，狂打噴嚏又鼻塞，惹人討厭！日本節目《世界一受けたい授業》請來耳鼻喉科專家石井正則教授簡單通鼻操，只需4個步驟保持一個動作，就能刺激交感神經，10秒內有效舒緩鼻塞。

👇👇👇點圖即睇專家教10秒通鼻操點樣做👇👇👇

+ 2

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：冷鋒抵港降至18度！轉季收納5大中伏位 日執屋達人：別買儲物櫃

轉季之時，除了做好護膚保濕，秋季衣服亦是時候準備好！換季之時，其實亦是斷捨離、做好收納的好時機！想知如何才能做好收納，不被衣物雜物佔據家中空間？即睇日本收納大師提出的5大收納中伏位，以免成為「收納無能者」！

👇👇👇點擊圖片看5個收納無能者常犯的錯誤👇👇👇

+ 7

想做好斷捨離又該如何？點擊睇全文：冷鋒抵港降至18度！轉季收納5大中伏位 日執屋達人：別買儲物櫃