一年容易又聖誕，提到聖誕不能缺少的節目必數交換禮物！可是不論是哪個年齡層，交換的禮物都總有一個共通點，那就是必定會有中伏級禮物的存在！近日便有網民在討論區發文，請各方分享曾收過的「伏禮物」，結果發現原來禮物「沒有最伏，只有更伏」，以為收到人見人憎的水杯和相架已夠伏？看完以下20樣絕交級禮物，或許你會發現自己已算幸運。

以為包裝得美美的禮物有質素保證？少年你太天真了！（wallpaperswide）

醉翁之意不在酒，交換禮物亦乎。比起收到禮物，或許看見旁人中伏才是最大的喜悅。以下20份絕交禮物，你又有沒有收過或在旁助興過？不過有沒有也好，相信香港人今年都無一倖免收到兩大伏禮，你又有沒有同感？👇👇👇點圖睇20份絕交級中伏禮物👇👇👇

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同場加映：2020疫情下9間撤出香港的品牌

2020年新冠肺炎疫情下，許多在疫情前進駐香港的過江龍品牌，儘管開業時氣勢如虹、又或曾以天價租舖開旗艦店，但受到疫情影響，流失了大量消費客戶而步入業績寒冬，不少甚至捱不過而宣告結業。以下9間於今年結業的過江龍品牌，相信你就算未曾消費過，亦曾一睹它們的名氣。👇👇👇以下9間2020年結業的品牌，有哪間你覺得最可惜呢？👇👇👇

仲有另外4間！點擊睇全文：2020疫情下9間撤出香港的品牌 GAP只剩網購、Esprit關亞洲分店