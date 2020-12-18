2020年新冠肺炎疫情下，許多在疫情前進駐香港的過江龍品牌，儘管開業時氣勢如虹、又或曾以天價租舖開旗艦店，但受到疫情影響，流失了大量消費客戶而步入業績寒冬，不少甚至捱不過而宣告結業。以下9間於今年結業的過江龍品牌，相信你就算未曾消費過，亦曾一睹它們的名氣。

曾經以天價租銅鑼灣地舖的Victoria's Secret，受疫情影響下同樣難逃一劫。（黃舒慧 攝）

相信近一年大家都不時聽到國際連鎖品牌在香港結業的消息，儘管當中有成功避過一劫的品牌，但亦有不少最終無奈走向結業，例如曾經以天價租銅鑼灣地舖的Victoria's Secret。

👇👇👇以下9間2020年結業的品牌，有哪間你覺得最可惜呢？👇👇👇

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