網民公投「最憎同事用咩Emoji 」Top7　笑住滴汗、雙手合十都出事

開罐
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一入職場深似海，每天與同事見面和短訊的次數，分分鐘多過男/女朋友。近日，有網民在連登討討論區上發文，問問「大家最憎同事Send咩Emoji畀你」，以下7個被網民公認為「乞人憎」的Emoji，你又是不是常常用呢？

打工仔除了最怕聽到身邊同事講，「呢單嘢唔係我跟開」、「我冇印象我有咁講過」之外，最怕有些人常常在短訊中傳一些不明所以，話中有話的Emoji，這些乞人憎的「綿裡針」同事一律被被鑑別為「職場心機婊」！

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不想無故被同事討厭？就要留意以下7個網民公認最憎同事用的Emoji，有幾個大家常用，以為沒有殺傷力的emoji竟然上榜？！有網民留言指「成日畀人話冇emoji好寸，用又死唔用又死」，不禁讓人感嘆在職場生存真難啊！

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同場加映：43句讀錯都唔覺的廣東話　香港人先識笑　軟腳蟹手卷、繼香光光雞

你有沒有試過口快快讀錯字？時倉迷你昌，驟眼看好像沒問題，讀出來又好像有點怪，有無發現其實應該是「時昌迷你倉」呢？有網民發帖拋磚引玉，「一人一句自己講錯嘢都唔覺係講錯」，引來大量網民留言。

👇👇👇按圖看讀錯都唔覺的字句👇👇👇

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