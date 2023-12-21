冬大過年個個都聽過，你知道為什麼嗎？冬至是廿四節氣中的其中一個，為什麼可以跟華人最大的節日—新年比肩，甚至有過之而無不及？原來冬至在中國歷史上，真的有特殊地位。



冬至要食湯圓，意味團團圓圓，北方的民眾就會吃餃子，原來兩者背後都有著有趣的原因，湯圓其實可以用來占卜！除此之外，亦有冬至吃豆腐的習俗！另外，象徵團圓的冬至，原來有個鬼怪故事！一起來看這7個你未必知道的冬至秘聞吧！

冬大過年個個都聽過，你知道為什麼嗎？（《愛回家》劇照）

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7個你未必知的冬至秘聞

1.最早出現的節氣

冬至是中國古代最早測定的節氣，早在兩千五百多年的春秋時代，古人已經觀測出冬至的準確日子。

2. 冬大過年

冬至是一年中日照時間最短的日子，冬至過後，日照時間再次增長，古人認為是陽氣旺盛之始，意義重大，因而有冬大過年之說。

3. 奉旨聚賭

相傳清代官府會在冬至期間，允許開放賭場供民聚自由出入、賭錢。

4.甩耳仔

北方冬至會吃餃子，俗稱「安耳朵」（形似耳朵），民間習俗認為冬至日不食餃子，耳朵會凍掉。

5.食豆腐原因

有諺語「若要富，冬至吃塊熱豆腐」，南方一些地區流行趁冬至時食豆腐，祈求新一年大富大貴。

6.湯圓占卜

冬至也會吃湯圓，江南流行一種飲食占卜遊戲，以湯圓象徵人，通過占卜方式祈求生育。製作好湯圓後，每次取出兩顆，最後如剩下一個，則認為會生男孩，如剩下兩個，則認為會生女孩。另一個方法是用火烤，如湯圓脹而不裂，則認為會生男孩，如湯圓脹而裂，則是生女之兆。

7.疫鬼傳說

在江南，有冬至之夜全家一起吃赤豆糯米飯的習俗，這獨有的傳統，原來是因為該地區的傳説。相傳水神共工氏有一不肖子，平日作惡多端，死亡日杛適逄冬至，變成疫鬼繼續殘害百姓。原來這疫鬼最怕赤豆，於是人們就在冬至這一天煮吃赤豆飯，用以驅避疫鬼，防災去病。

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