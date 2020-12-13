《鬼滅之刃》炭治郎再掀劍士風！超人氣「動漫十大劍士」還有誰？

動漫中的戰鬥畫面常常讓人看到熱血沸騰，各式各樣的角色也都有不同粉絲喜愛，然而在許多背景大不同的作品裡，不變的是幾乎都會有一名手握利刃戰鬥的「劍士」角色，看他們憑著精湛的劍術，使出各種絕招，讓人看了好不過癮。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，到底網路上人氣最高的十大動漫劍士角色，若同部作品有多名劍士角色，則以主角或人氣最高的為代表，來看看到底有哪些人都上榜了！

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（DailyView授權使用）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月06日至2020年12月04日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『動漫劍士』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】