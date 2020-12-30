有近30年歷史、屬新傳媒集團旗下的《東方新地》，繼2016年與另外三本雜誌《新假期周刊》、《新Monday》及《more》合併為一書後，近日宣佈將於2021年1月1日起停止印刷實體版雜誌並集中資源於網上平台。時代巨輪推進下，昔日以實體印刷為主的傳媒媒體逐漸改變形式，或是轉戰網上平台、或是停刊。以下8本曾紅極一時、伴80、90後成長的雜誌刊物，哪本是你曾經的最愛？

香港明星以外，不少日韓台偶像亦曾是《Yes!》的封面人物。（網上圖片）

當智能手機未曾普及時，雜誌刊物是不少人的娛樂。相信對於一眾80、90後來說，當時總有一兩本屬於你的心頭好。追星一族，或許會最喜歡《Yes!》充滿各明星資訊，而動漫迷則喜歡《CO-CO!》有連載漫畫，可惜它們都已停刊，成為集體回憶。👇👇👇點圖睇8本8、90後必睇過雜誌刊物👇👇👇

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天文台預料除夕（31日）氣溫將進一步下降，最低跌至7度，新界地區再低1至2度，隨時創出過去7年除夕夜最低溫度紀錄！寒冷天氣下，除了多穿幾件衣服保暖，做好防乾保濕的準備亦同樣重要！《開罐 Opener》到出名充滿各種新奇實用玩意的驚安之殿堂DON DON DONKI搜羅15件禦寒好物，好讓大家對抗嚴寒！👇👇👇點圖睇15款禦寒好物👇👇👇

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