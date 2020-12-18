頸部為人體血液循環最快的地方之一，特別容易受到溫度變化的影響。因此天寒地冬時，一條頸巾保暖頸部是相當重要。保暖以外，頸巾亦可以是時尚襯搭的一部份！若你學懂頸巾的各種綁法，就算你只有一個款式的頸巾，同樣可以配搭出不同風格！不妨參考日本網站推介的10種頸巾綁法，不但男女適用，保暖同時亦助顯臉小，一舉兩得！

日本網站推介的10種頸巾綁法，不但男女適用，保暖同時亦助顯臉小！（YouTube@KOBE LETTUCE）

日本時尚網購網站KOBE LETTUCE近日教授網民們10種頸巾綁法，除了常見的單圈綁法，亦有甜美風的麻花捲綁法，或是較適合正裝、尤其男士們的紐約綁法，另外網站亦有推介甚麼衣服特別適合哪種綁法，大家一起學起來吧！第一次跟隨步驟綁時可能會有點「雞手鴨腳」，但只要曾成功過一次並熟習一下便能輕易學起來！

👇👇👇點圖睇第1至5種——簡約俐落風的綁法👇👇👇

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同場加映：2020疫情下9間撤出香港的品牌

2020年新冠肺炎疫情下，許多在疫情前進駐香港的過江龍品牌，儘管開業時氣勢如虹、又或曾以天價租舖開旗艦店，但受到疫情影響，流失了大量消費客戶而步入業績寒冬，不少甚至捱不過而宣告結業。以下9間於今年結業的過江龍品牌，相信你就算未曾消費過，亦曾一睹它們的名氣。👇👇👇以下9間2020年結業的品牌，有哪間你覺得最可惜呢？👇👇👇

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